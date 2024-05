Deel dit: Share App Mail Tweet

Lege accu? Dit kost het als je strandt met je elektrische auto

Doorrijden tot er echt geen energie meer in de accu zit. Hoewel sommige mensen range anxiety hebben, rijden er genoeg eigenaren van elektrische auto’s door met nog weinig procenten aan energie in de accu van hun EV. Kom je stil te staan, dan is dit niet gratis.

De ANWB laat aan Autovisie weten dat het zo’n twee keer per dag voorkomt dat een EV met een lege accu strandt. Hiervoor heeft de pechhulp speciale mobiele opladers. In totaal staan er tien in Nederland op verschillende locaties.

Dit kost het als je strandt met je elektrische auto

Maar wat kost het dan als je met een elektrische auto strandt? Een lege accu ziet de ANWB niet als een pechgeval. Toch hoef je niet alle kosten zelf te betalen.

Of je auto weggesleept wordt of wordt opgeladen met een mobiele oplader, hangt van de situatie af. In beide gevallen betaal je 90 euro.

Benzine- of dieselauto niet getankt? De ANWB helpt je gratis

Maar niet alleen elektrische auto’s stranden met een lege accu, soms tanken mensen met benzine- of dieselauto’s ook niet op tijd. Gebeurt dit? Dan hoef je helemaal niets te betalen. De ANWB rekent nu voor brandstofauto’s nog niets omdat deze vaak veel sneller op weg te helpen zijn. Komt er een mobiele lader bij een EV, dan zijn ze alleen al 15 minuten aan laadtijd kwijt. De elektrische auto kan dan zo’n 10 kilometer rijden.

Als de brandstofpomp kapot is als gevolg van te weinig brandstof, wordt het als een pechgeval beschouwd en betaal je dus ook niets. Tenminste, als je een lidmaatschap hebt. Als eigenaar van een elektrische auto kan je maar beter niet te lang doorrijden als de accu bijna leeg is.

Dit is niet alleen vervelend voor jou en slecht voor de accu van je auto, ook zijn de kosten die de ANWB maakt veel hoger dan 90 euro en breng je jezelf en de rest van het verkeer in gevaar. Geef de 90 euro liever uit aan een snellader!