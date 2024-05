Deel dit: Share App Mail Tweet

Dutch Reach: veiligste manier om je auto uit te stappen werkt zo

De ‘Nederlandse manier’ van je auto uitstappen wordt in steeds meer landen geadviseerd of zelfs verplicht. Maar wat houdt deze zogenaamde Dutch Reach precies in?

Als fietser ben je kwetsbaar. Zelfs stilstaande auto’s kunnen een gevaar vormen. Bijvoorbeeld wanneer automobilisten onoplettend hun deur openzwaaien om uit te stappen terwijl jij net langsfietst. In Nederland hebben we daar een oplossing voor.

Gebruik de Dutch Reach

Het is een uitstapmethode die populair blijkt. Wie de Dutch Reach googelt, ziet dat de uitstapwijze zelfs een geheel eigen website heeft die dooring moet voorkomen, waarbij je als fietser of motorrijder tegen een openstaande deur botst. “Doored? Fear it? Teach the reach! Tell Everyone! It’s much safer!”, leest het op de site.

Zo werkt de Nederlandse manier van je auto uitstappen

Goed, er wordt ons dus met klem verzocht de Dutch Reach te gebruiken, maar hoe werkt deze uitstapmethode precies? Heel simpel: open de deur met de hand die het verste van de portier af is.

Op die manier draai je je schouders en waardoor je voor het openen van de deur goed achterom kunt kijken. Daarnaast kan je andere hand de deurgreep vasthouden. Zo voorkom je dat de deur wind vangt en openzwaait.

Nederlandse manier van uitstappen wordt Europese standaard

In het Nederlandse verkeer wordt over het algemeen veel rekening gehouden met fietsers, zowel door de ontwerpers van het wegennet als automobilisten. In veel andere landen, waar de fiets een minder gangbaar vervoersmiddel is, voel je veel kwetsbaarder op je stalen ros.

Daarom wil het Europees Parlement van de Dutch Reach een Europese standaard maken door het bij rijlessen verplicht aan te leren (zoals bij Nederlandse rijlessen al veelvuldig gebeurt). In het Verenigd Koninkrijk is de Dutch Reach nu zelfs al ruim twee jaar verplicht is. Slinger je daar nog achteloos je portier open, dan riskeer je zelfs een boete van 1.000 pond (omgerekend zo’n 1.170 euro). Wil je nog zekerder zijn dat je geen fietser omver maait met je deur? Dan is deze Ford iets voor jou.