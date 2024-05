Deel dit: Share App Mail Tweet

Bizarre crash: 81-jarige Oostenrijker stort met Porsche 911 in rivier

Een 81-jarige man heeft in het Oostenrijkse Weiz een flinke klapper gemaakt met een Porsche 911 Turbo van de 993-generatie.

Het brandweerkorps van het Oostenrijkse plaatsje Weiz moest afgelopen week uitrukken voor een auto-ongeluk. De bestuurder, volgens lokale media een 81-jarige man, moest uit het wrak worden gered.

Flinke crash in Oostenrijk

Het gebeurde in een flauwe bocht in de Gleisdorfer Straße, een weg binnen de bebouwde kom van de Oostenrijkse plaats. De hoogbejaarde bestuurder verloor de macht over het stuur van zijn Porsche 911 Turbo en knalde door de dikke, houten barrière. Vervolgens stortte hij meters naar beneden en na een koprol kwam hij in een ondiepe rivier tot stilstand.

De brandweerlieden moesten de onfortuinlijke bestuurder uit de geruïneerde sportwagen helpen. De 81-jarige bestuurder heeft het wonder boven wonder overleefd, maar is met ernstige verwondingen per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Porsche 911 Turbo van 993-generatie

Ook de Porsche 911 Turbo is – net als deze Honda S2000 die op de snelweg de controle verloor – zwaar gehavend. Onder de kap ligt een 3,6-liter twinturbo boxerzescilinder. De zespitter produceert 408 pk, bij latere modeljaren werd het vermogen opgekrikt tot 430 en zelfs 450 pk.

In deze de 993-generatie werd de turbomotor voor het eerst gecombineerd met vierwielaandrijving. Dat heeft helaas niet mogen baten voor deze Oostenrijker.