Deze oer-degelijke SUV is nu een betaalbare occasion

Nee joh, je wilt niet in zo’n gezins-SUV waar de hele buurt al in rijdt! Jouw auto is stoer, net als jij zelf, met een uitstraling alsof je er zo ruig terrein mee in kan. Dàt gebeurt nooit en het moet natuurlijk wel een bruikbare, ruime en betaalbare occasion zijn, in aanschaf èn gebruik.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Suzuki Vitara (2015 – 2018)

De Vitara heeft binnen Suzuki een lange lijn voorgangers, de ‘zjieps’ van het Japanse merk gaan terug tot 1981. Dit model heeft een zekere no-nonsense uitstraling, hij doet alles goed, de enige lichtelijk verbazende uitschieter is het gemiddelde verbruik van 1 op 15. De hele bediening is logisch, vooral voor wie een Japanse auto gewend is. De zit is wat hoog, maar dat hoort wel bij het soort auto. Hij is redelijk ruim, al is de bagageruimte met 375 liter wat bescheiden.

Het onderstel van de occasion is vrij stevig, vooral op dwarsrichels. Pluspuntje: behalve de allergoedkoopste hebben alle Vitara’s adaptieve cruise control. Bij een autobedrijf in Ommen vinden we een mooie blauwe 1,6 ‘Exclusive’ (2016, 104.000 km) voor 14.950 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Tja, het wordt een beetje voorspelbaar, maar de Vitara is één van de auto’s die de kwaliteit van Japanse auto’s in het algemeen en Suzuki in het bijzonder onderstreept. Er is werkelijk geen enkel euveltje bekend, dat bij de Vitara wel eens voorkomt.

Gewoon goed onderhouden en de Vitara blijft tot in lengte van jaren een trouwe, onverstoorbare metgezel. Zeker bij een gezinsauto is dat een heel waardevolle eigenschap.