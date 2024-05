Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verovert pole voor sprintrace GP Miami

Max Verstappen heeft de pole veroverd voor de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de Formule 1. De regerend wereldkampioen was op het Miami International Autodrome in de Red Bull met 1.27,641 sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari en zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Leclerc, die in de eerste en enige vrije training eerder vrijdag al vroeg was uitgevallen, was 0,108 seconden langzamer dan Verstappen. Pérez gaf 0,235 seconde toe op zijn Nederlandse teamgenoot. Daniel Ricciardo zette de vierde tijd neer en start zaterdag naast Pérez.

De Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton kwamen niet verder dan de elfde en twaalfde plaats en slaagden er niet in de derde kwalificatiesessie te halen.

De sprintrace van de GP van Miami is zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur (Nederlandse tijd). Daarna begint om 22.00 uur de kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag. Het is de derde keer dat er een Formule 1-race plaatsvindt in Miami. Voor het eerst wordt er een sprintrace gehouden op het circuit in Florida.

Verstappen had niet erg genoten van zijn eerste pole in de sprintraces dit seizoen. “Om eerlijk te zijn voelde het behoorlijk verschrikkelijk”, omschreef Verstappen in het interview na afloop het gevoel van de kwalificatie. “Zeker de laatste kwalificatiesessie was het extreem lastig om de banden goed te krijgen. Al in de tweede sessie voelde het niet goed en in de derde verbeterde het niet, maar ergens zijn we toch als eerste geëindigd.”

Volgens de wereldkampioen had hij weinig plezier gehad in de kwalificatie. “Om welke reden dan ook. Want in de training voelde het best goed. Na de training dacht ik ook echt voor de pole te kunnen strijden, maar in de kwalificatie leek het daar helemaal niet op. Ik weet niet wat in de derde sessie met die andere auto’s is gebeurd.”

