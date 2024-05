Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoekende Verstappen toch snelste in enige vrije training GP Miami

Max Verstappen heeft bij de eerste en enige training van de Grote Prijs van Miami de beste tijd neergezet. De regerend Formule 1-wereldkampioen was na een moeizame trainingssessie met een rondje van 1.28,595 in de slotfase de snelste, voor de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari.

Het was het enige snelle rondje dat Verstappen in een verder moeizame training neerzette op het circuit in Florida. Piastri en Sainz waren iets meer dan 0,1 seconde langzamer. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez zette de zesde tijd neer.

De training lag in de beginfase met een rode vlag tijd stil nadat Charles Leclerc zijn Ferrari overdwars op de smalle baan had stilgezet en niet meer wegkwam. Na ruim tien minuten konden de coureurs weer de baan op.

Verstappen had in het vervolg enkele keren moeite met blokkerende banden. Hij had op dat moment de zestiende tijd neergezet. Met nog zo’n twaalf minuten te gaan ging de wereldkampioen weer naar buiten, maar over de boordradio mopperde hij dat hij geen grip had. Bij een volgende poging in de slotminuten van de training kwam de 26-jarige Limburger toch tot een toptijd.

Later vrijdag volgt de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Na de sprintrace zaterdag volgt de kwalificatie voor de GP van Miami van zondag.

ANP