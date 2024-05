Deel dit: Share App Mail Tweet

De mooiste Aston Martin volgens velen had een belangrijke rol | Sjoerds Weetjes 398

Aston Martin verraste in 2019 vriend en vijand met de Victor, een eenmalige actie van de Engelse sportwagenbouwer. Het resulteerde in een vraag naar meer exemplaren, maar dat was niet mogelijk.

Zo ontstond het idee voor de Valour. Hoe de Victor aan de basis voor de Valour stond, zie je in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Aston Martin Victor

Waarom kon Aston Martin geen tweede, derde of vierde exemplaar van de Victor bouwen? Die vraag wordt beantwoord in deze aflevering. Al eerder vertelde hij exclusief het complete verhaal over de Victor. Kijk daarvoor aflevering Sjoerds Weetjes 219 en hoor onder andere hoe de Victor ontstond, wat de Victor zo bijzonder maakt en waar de naam Victor vandaan komt. Sjoerd vertelt je alle details, ook wat Aston Martin niet met de buitenwereld deelt.

De Victor vormde de inspiratie voor de Valour, een in een oplage van 110 stuks gebouwde sportcoupé. Hoe kwam die Valour tot stand? Sjoerd geeft je het antwoord. Hij onthult tevens het proces van idee tot eerste schets. Exclusief, want niet eerder werd dit met de buitenwereld gedeeld. Hij geeft op meer vragen antwoord. Zo legt hij uit waarom een deel van de kopers hun order introkken. Hij vertelt tevens welke aanpassing de Victor recentelijk heeft ondergaan en verklapt waarom de Victor langdurig in Engeland verbleef.

De Valour

Sjoerd vertelt je zoals gebruikelijk details die je nergens anders te horen kreeg. Voor deze video heeft hij dan ook de tijd genomen om hem te realiseren.

Hij wilde per se de Aston Martin Valour naast de Victor hebben. Wetende dat er van de Victor slechts één exemplaar op deze planeet bestaat, was het wachten op de ontmoeting met de Valour.