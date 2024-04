Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime en stoere SUV is nu een erg betaalbare occasion

Nee joh, je wilt niet in zo’n gezins-SUV waar de hele buurt al in rijdt! Jouw auto is stoer, net als jij zelf, met een uitstraling alsof je er zo ruig terrein mee in kan. Dàt gebeurt nooit en het moet natuurlijk wel een bruikbare, ruime en betaalbare occasion zijn, in aanschaf èn gebruik.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 15.000 euro. Vind je de Dacia Duster niets? Bekijk dan de occasion van aankomende donderdag of zaterdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 15.000 euro.

Dacia Duster (2018 – 2021)

De Dacia Duster scoort in dit verband met zijn stoere uiterlijk, maar hij heeft veel meer te bieden. De bediening is eenvoudig, de voorstoelen zitten prima, de zesbak schakelt netjes en op kruissnelheid is hij redelijk stil. Hij is lekker ruim, ook op de achterbank en biedt liefst 478 liter bagageruimte. Vergeleken met zijn voorganger(s) is hij zelfs best lekker comfortabel.

De TCe 125-benzinemotor in de Dacia Duster verbruikt gemiddeld 1 op 13 á 14 en ook dat is best netjes. Er is best het nodige aanbod van gebruikte Dusters en voor ons budget kunnen we net de versie vanaf 2018 kiezen, die heeft de voorkeur. De zwarte Prestige-occasion(2018, 73.000 km) bijvoorbeeld, bij het dealerbedrijf in Eindhoven voor 14.945 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Voorlopig is bij deze generatie van de Duster maar één euveltje bekend, dat nog wel eens voorkomt. Als de spanning van de accu even te laag is, bijvoorbeeld door veelvuldig opnieuw starten bij heel korte ritjes, dan kan de auto softwarematig in de war raken. Het gevolg is dat hij helemaal niet meer wil starten, zelfs niet met starthulp. Er is nu even een reset van de software nodig, dan werkt alles weer, al kan het geen kwaad ook even de conditie van de accu te laten controleren.