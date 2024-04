Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra Leon en Formentor: nieuw design en meer elektrische range

Cupra, dat zich de afgelopen jaren heeft losgerukt van het stervende moederbedrijf Seat, heeft zijn plug-in hybrides vernieuwd. De facelift van de Cupra Leon en Formentor brengt niet alleen een fris exterieur en interieur met zich mee, maar ook een groter volledig elektrisch bereik.

De hatchback en SUV hebben nu de Cupra-designtaal die we ook kennen van de Tavascan. Zo zien we bij zowel de Leon als de Formentor de driehoekige elementen in de koplampen en een verlicht logo op de achterkant. Het logo op de voorkant is verplaatst van de grill naar het topje van het ‘sharknose-front’, zoals Cupra de nieuwe neus omschrijft.

Aandrijflijn in de vernieuwde Cupra Leon en Formentor

De Cupra Formentor en Leon (die er in Sportstourer-uitvoering ook als stationwagen is) zijn onderhuids grotendeels hetzelfde. Dat betekent een plug-in hybride aandrijflijn waarbij een 1,5-liter turbomotor, een DSG-automaat en elektromotor samenwerken. Afhankelijk van de uitvoering, is deze aandrijflijn goed voor 204 pk of 272 pk.

Meer volledig elektrische range in de plug-in hybrides

Het accupakket is gegroeid tot 19,7 kWh, waardoor je nu tot 100 kilometer volledig elektrisch kan afleggen. Dit is gemeten met de WLTP-methode. Opladen aan de AC-paal kan nu niet meer met slechts 3,7 kW, maar tot wel 11 kW en zelfs tot 50 kW aan de DC-lader. Tijdens het rijden winnen beide plug-in hybrides energie terug met het regeneratiefremsysteem.

De Cupra Formentor. (Afbeelding: Cupra) De Cupra Formentor. (Afbeelding: Cupra) De Cupra Formentor. (Afbeelding: Cupra) De Cupra Leon. (Afbeelding: Cupra) De Cupra Leon. (Afbeelding: Cupra) De Cupra Leon. (Afbeelding: Cupra)

Ook ín de auto ga je erop vooruit. Niet alleen is het interieur op de schop gegaan, ook kun je nu in beide modellen het optionele Sennheiser-audiosysteem kiezen. De geluidsinstallatie bestaat uit 11 speakers, een subwoofer en een 390 watt versterker.

Kunstmatig geluid in de Cupra Leon en Formentor

Door die speakers hoor je overigens ook de ‘sound actuator’, zoals Cupra het systeem noemt dat motorgeluiden versterkt afspeelt in de VZ-modellen. Het sportieve DNA dat een Cupra moet hebben komt terug door het Dynamic Chassis Control (afgekort DCC) waarmee de vernieuwde Leon en Formentor uitgerust zijn.