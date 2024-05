Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten jaren 80 coupé is een spotgoedkope occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we een Mazda 626 Coupé als spotgoedkope vergeten jaren 80 coupé.

Als autoliefhebbers denken aan coupés uit de jaren 80 dan gaan de gedachtes direct uit naar een Alfa Romeo GTV6 of een Porsche 944. Maar ook de Japanners kwamen in de tijd van Bon Jovi en Toto met auto’s voorzien van schuin aflopende daklijn.

Derde generatie Mazda 626

Zo bracht Mazda aan het eind van het decennium de geliefde RX-7 FC op de markt – met de welbekende wankelmotor. Mede door het strakke design en sportieve rijeigenschappen werd de ‘saaiere’ maar comfortabelere 626 Coupé het vergeten kindje.

We breken een lans voor de derde generatie die qua design een echte 80’s-bolide is. De Mazda 626 werd geleverd als 2-deurs coupé, 4-deurs sedan en 5-deurs hatchback. Het design verschilde volgens de testredacteur in 1983 flink van zijn voorganger.

“Er is nu duidelijk meer aandacht is besteed aan de aerodynamiek dan in het verleden. De modellen zijn compacter en slanker geworden, onder andere doordat voor- en achterlicht-units, bumpers en spoilers geheel meelopen in de afrondingen van het koetswerk. De hatchback heeft in dit opzicht zelfs veel weg van de Ford Sierra, althans wat die “back” betreft. Van de ouderwets aandoende verchroming van randjes en biezen, die veel Japanse auto ‘s tot voor kort nog kenmerkte, is bij de nieuwe Mazda 626 niets meer te bespeuren.”

Geen sportwagen, maar krachtig genoeg

“Er is keuze uit een 1,6- en een 2-liter motor (de 1,8 komt niet naar Europa), al zijn die krachtbronnen net zo nieuw als ieder ander onderdeel van de voorwielaangedreven 626. Verder kan de klant kiezen uit een 4- of 5-versnellingsbak, of een automatische transmissie, terwijl er qua uitvoering ook drie mogelijkheden bestaan, te onderscheiden in de typeaanduidingen DX, LX en GLX.”

“De motor is wezenlijk gedrongener van vorm en (41 kg) lichter dan het exemplaar in de vorige Mazda 626, onder meer door een verbeterde structuur van het blok op zichzelf en van een aantal mechanische componenten, alsmede door een vergrote toepassing van lichtmetaal. De prestaties van zowel de 1600 als de 2-liter zijn volgens de fabriek bovendien aanzienlijk toegenomen, bij een geringer brandstofverbruik en een lager geluidsniveau.” De 1,6-liter leverde 81 pk, en da’s zes paarden meer dan in de vorige 626. De 2,0-liter is goed voor 102 pk.

“De wagen komt heel goed mee in het verkeer, waarbij vooral de tweede en derde versnelling zeer bruikbaar zijn. De motor toont zich soepel over een relatief groot toerenbereik en dat maakt de wagen met die twee en drie (tot respectievelijk over 80 en 120 km/ h) prettig berijdbaar op een drukke provinciale weg, als je vaak ‘moet’ inhalen.”

De Mazda 626 occasion

Autovisie vond een Mazda 626 Coupé occasion. In de neus ligt een 2.0-liter viercilinder die 140.000 kilometer ervaring heeft sinds zijn eerste kilometers in 1988. Het is een spotgoedkope coupé. Het prijskaartje bedraagt nog geen 4.000 euro.