Deze grote mooie gezins-SUV is een betaalbare occasion

Nee joh, je wilt niet in zo’n gezins-SUV waar de hele buurt al in rijdt! Jouw auto is stoer, net als jij zelf, met een uitstraling alsof je er zo ruig terrein mee in kan. Dàt gebeurt nooit en het moet natuurlijk wel een bruikbare, ruime en betaalbare occasion zijn, in aanschaf èn gebruik.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 15.000 euro. Vind je de Mini Countryman niets? Bekijk dan de occasion van aankomende dinsdag of zaterdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 15.000 euro.

Mini Countryman (2010 – 2017)

Een Mini kies je nooit zó maar. Je gaat voor het leuke uiterlijk en zo’n Countryman heeft best iets ‘stoers’, al is hij veel groter dan een mini-Mini. Het is logisch dat de Countryman net niet de kart-achtige rijeigenschappen van een Coopertje heeft, maar de occasion stuurt en schakelt best lekker. De zittingen van de voorstoelen zijn wat kort, maar het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen.

De bagageruimte meet maar 330 liter. Vooral het dashboard vraagt veel gewenning en de afleesbaarheid is ook daarna verre van ideaal. Een gewone 1,6 rijdt gemiddeld zo’n 1 op 12,5. ‘Val’ je voor de Mini? Kijk eens naar de mooie blauwe 1,6 (2016, 91.000 km) voor € 14.999 bij een autobedrijf in Geldrop. Deze occasion is inmiddels verkocht

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij deze Mini’s kan koelvloeistof of motorolie terechtkomen in vitale onderdelen, zoals de centrale computer. Daardoor treden allerhande storingen op. Oorzaak is een inwendige lekkage in de sensoren die deze vloeistoffen controleren. Daar moeten gewoon nieuwe in.

Een motor die niet start in combinatie met een ‘zwart’ dashboard, dat zit heel verklaarbaar gewoon in het contactslot. Een noodgreep is wel mogelijk, maar uiteindelijk moet er gewoon een nieuw slot in de occasion.