Koerswijziging Aston Martin, plots ligt de V12-motor voorin

Als je bereid bent om veel geld aan een auto uit te geven. Dan hoef je momenteel nog niet mee in de wereld van zuinige en volledig elektrische auto’s. Zo presenteert Aston Martin een nieuwe V12 die in de nieuwe Vanquish debuteert. Al wordt dat model anders dan we in eerste instantie dachten.

Door BPM zijn auto’s met enkel een dikke brandstofmotor voor de gemiddelde Nederlander onbetaalbaar. Maar wie veel geld uitgeeft kan bij merken als Ferrari en dus Aston Martin nog een twaalfcilinder zonder elektrohulp rijden.

Een V12 kopen

Overigens is het niet zo dat bij Ferrari en Aston Martin geen elektrohulp en downsizing wordt toegepast. Zo heeft de nieuwe DB12 een V8 – in hoeverre je een V8 downsizing kan noemen – en kan je bij Ferrari zescilinders kopen met elektrohulp.

Hoewel het aanbod V12’s dus verwatert, zijn er zeker nog V12’s voor de liefhebber. En er komt er dus eentje bij. En niet de minste, het gaat om een V12 met twee turbo’s. De krachtbron is goed voor 835 pk en 1.000 Nm aan koppel.

Aston Martin Vanquish

De nieuwe Aston Martin met V12 draagt de naam Vanquish, maar die auto is niet wat het lijkt. In 2020 liet het merk weten dat er in lijn met de Valkyrie en Valhalla ook een Vanquish volgt, eentje met middenmotor dus. Dat is niet wat er nu op de planning staat.

De markt voor sportwagens als de Valhalla is klein en door de complexiteit hebben de auto’s peperdure onderhoudscontracten. Dit zou mede de reden zijn geweest waarom de nieuwe Aston Martin Vanquish toch geen middenmotor maar een voorin geplaatst V12 krijgt. Overigens was er ook kritiek vanuit de dealerbedrijven toen zij hoorde dat de Britse fabrikant de naam Vanquish voor een auto met middenmotor wilde gebruiken. Door de geschiedenis heen is die naam immers enkel voor auto’s met een voorin geplaatste motor gebruikt.

De nieuwe Aston Martin Vanquish krijgt dus toch een V12 in de neus en wordt daarmee de opvolger van de DBS. Hoe het model eruit ziet, is nog onbekend. Leveringen van het model starten nog dit jaar.