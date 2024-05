Deel dit: Share App Mail Tweet

Schumacher voorziet leegloop Red Bull na vertrek Newey

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher verwacht dat meer personeel zal vertrekken bij Red Bull nadat het Formule 1-team heeft aangekondigd dat topontwerper Adrian Newey begin 2025 opstapt. “Ik denk dat dit het begin is van een nieuw tijdperk voor Red Bull. Hij zal niet de laatste zijn die vertrekt”, zei de 48-jarige broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher tegen persbureau dpa.

“Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen samen met Adrian vertrekt. Als dat gebeurt, dan zou het team wel eens naar de middelmatigheid kunnen afglijden als in 2026 de nieuwe motorregels van kracht worden”, aldus Schumacher in zijn rol als analist.

De 65-jarige Newey was bijna twintig jaar verantwoordelijk voor het ontwerp van de auto’s waarin Max Verstappen drie wereldtitels veroverde en Sebastian Vettel vier keer wereldkampioen werd. De Brit wil volgens diverse media weg omdat er nog steeds spanningen zouden zijn binnen de top van het team van Red Bull.

In 2026 stapt de Formule 1 over op simpelere en goedkopere motoren, die volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog. Red Bull bouwt deze motor zelf in de eigen fabriek in Milton Keynes en maakt vanaf dat jaar geen gebruik meer van de diensten van Honda. De Japanse fabrikant levert vanaf dat jaar de motoren aan Aston Martin.

ANP