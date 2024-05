Deel dit: Share App Mail Tweet

Captur te klein? Deze Renault Symbioz heeft een maatje meer

Renault trekt het doek van de gloednieuwe Symbioz. Autovisie is er als eerst bij om een video te maken.

Renault wijdt in zijn persbericht 3.762 woorden aan de nieuwe Symbioz, maar wij kunnen het model in drie woorden beschrijven: een langere Captur.

De Renault Symbioz

De Symbioz staat tot de Captur zoals de Espace tot de Austral staat. Hij is tot de B-stijl gelijk aan de Captur, maar 17 centimeter langer (4,41 meter), met een afwijkend gestileerde achterkant. De extra centimeters zitten niet in de wielbasis, die met 2,63 meter gelijk is, maar in de overhang achter. Zijn bagageruimte heeft een inhoud van 492 liter en kan op twee manieren worden vergroot: door de achterbank 16 centimeter naar voren te schuiven (624 liter) en door de leuningen van de tweede zitrij neer te klappen (1.582 liter).

Een elektrische versie van de Symbioz komt er niet. Net als de Captur wordt hij leverbaar als 145 pk leverende hybride.