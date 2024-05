Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische occasions plots populair nu EV-subsidie verdwijnt

Voor het eerst in meer dan een jaar tijd wordt er op de tweedehandsmarkt meer gezocht naar elektrische auto’s, dan naar diesels. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het nieuws dat de EV-subsidie voor occasions binnenkort verdwijnt.

Dit stijging in populariteit blijkt uit de gecombineerde cijfers van verkoopsites Gaspedaal.nl en AutoTrack. Van alle autospeurders zocht 9 procent naar een EV. Nog altijd niet bijzonder veel, maar een duidelijke stijging ten opzichte van vorige maand. Toen zocht slechts 7,4 procent naar een volledig elektrische auto. Toch blijven benzineauto’s (52,5 procent) en hybrides (26,2 procent) het populairst.

De voornaamste reden voor de plots stijgende populariteit van elektrische auto’s is het feit dat de subsidiepot voor gebruikte EV’s dichtgaat. Als koper van een gebruikte EV kun je nu nog aanspraak maken op 2.000 euro, maar vanaf 2025 stopt die subsidie. De 2.950 euro die je als koper van een nieuwe elektrische auto kunt krijgen, blijft dan nog wel bestaan.

Voor de aanschaf van gebruikte elektrische auto’s in 2024 is 29,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. We zijn pas vier maanden onderweg en nu is nog maar 13,2 miljoen euro over van het SEPP-budget (Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren) voor elektrische occasion. Wil je ook nog van 2.000 euro uit die subsidiepot trekken, dan moet je er dus snel bij zijn.

Vraag naar nieuwe elektrische auto’s valt tegen

Tegelijkertijd valt de vraag naar nieuwe elektrische modellen tegen. Ter vergelijking: de subsidiepot voor de aankoop van nieuwe EV’s bedraagt dit jaar 58 miljoen euro en die is nog voor bijna drie kwart gevuld. De tegenvallende vraag kan verklaard worden door de nog altijd hoge prijskaartjes die aan EV’s hangen. Wel groeit het aanbod snel, ook met betaalbare elektrische auto’s. Hier lees je welke nieuwe EV’s je dit jaar nog kunt verwachten.

Ook onduidelijke stimuleringsmaatregelen lijken een rol te spelen in de beperkte vraag naar elektrische modellen. De overheid probeerde hier recent iets aan te doen door de dreigende wegenbelasting die vanaf 2025 voor elektrische auto’s zou gelden te schrappen. Althans, voor komend jaar. Daarna zul je als EV-eigenaar flink moeten lappen.