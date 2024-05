Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische auto’s kun je nog in 2024 verwachten

Het aanbod van elektrische auto’s breidt in rap tempo uit. Niet alleen lijken de EV-machines van traditionele merken eindelijk op stoom te komen, ook worden we overspoeld met nieuwe merken, veelal uit China.

We zitten dan ook midden in een transitie naar elektrisch rijden. De ene na de andere fabrikant roept zich enkel nog op elektrische auto’s te willen richten. Niet vreemd, want als het aan de beleidsmakers ligt, is het over een paar jaar gedaan met de verbrandingsmotor (al vindt niet iedereen die ban realistisch).

Alle elektrische auto’s die nog in 2024 verschijnen

Een aantal belangrijke spelers is al in de eerste vier maanden van dit jaar ten tonele verschenen. Denk aan de Citroën ë-C3, Porsche Macan en de Volvo EX30, die laatste EV hebben wij nu in onze duurtestgarage staan. Welke elektrische auto’s later dit jaar nog zullen verschijnen, lees je hieronder.

Kia EV5

Kia timmert flink aan de weg op EV-gebied. We kennen al de elektrische Niro, de EV6 en de EV9 en binnenkort komt daar de EV5 bij. Een SUV waarvan het ontwerp sterk lijkt op de veel grotere EV9. De basisprijs zal vermoedelijk tussen de 40.000 en 45.000 euro liggen. Lees hier meer over het model.

Lancia Ypsilon

In het tweede kwartaal van dit jaar verschijnt de Lancia Ypsilon. Het is het eerste nieuwe model in jaren van het merk en er staan meer nieuwe elektrische auto’s op de planning. De Ypsilon heeft de inmiddels welbekende Stellantis-techniek aan boord. Meer weten over over deze nieuwe EV? Check dan hier onze video.

MG Cyberster

De MG Cyberster is een van de eerste volledig elektrische cabrio’s en hij zal vermoedelijk ook nog een enigszins behapbaar prijskaartje zal krijgen. Kijk voor meer informatie over deze Chinese EV die deze zomer naar ons land komt de onderstaande video.

Opel Frontera en Grandland Electric

In de showroom van Stellantis-merk Opel zul je dit naar nog twee nieuwe elektrische auto’s treffen: de Frontera en de grotere Grandland Electric. Over de Frontera doet Opel nog heel geheim, maar Autovisie kan je al veel over deze Crossland-opvolger vertellen.

De nieuwe Grandland is de grootste SUV in de line-up van Opel. Naast de benzinevarianten is de nieuwe Grandland Electric ook als EV-versie. Deze 4,65 meter lange vijfzitter heeft een actieradius tot wel 700 kilometer.

Smart #2

Al eerder hebben we kennisgemaakt met de Smart #1 en zijn coupé-SUV-variant, Smart #3. De Smart #2 wordt een kleinere tweezitter die de ForTwo opvolgt en is daarmee iets meer een Smart zoals we het merk van vroeger kennen.

Lucid Gravity

Van Lucid kennen we tot nu toe enkel de Air, een sedan met een gigantische actieradius. Dit jaar wordt de kolossale SUV genaamd Gravity aan het gamma toegevoegd. Autovisie maakte op de Autosalon van Genève al kennis met de nieuwste elektrische auto van Lucid.

Lynk & Co

De Lynk & Co 01 is een plug-in hybride die de Chinezen hier met een abonnementsvorm aanbieden. Dit jaar zal er ook met een volledig elektrisch model komen die zijn debuut maakt in Europa.

Mercedes G 580 met EQ-technologie

Nog zo’n bakbeest is de elektrische Mercedes-Benz G-klasse die later dit jaar op de markt verschijnt. Er is veel over te vertellen. Zo weegt de G 580 met EQ-technologie bijna 3.100 kilogram en heeft hij vier elektromotoren, een gigantische accu en maar liefst 1.164 Nm koppel. In onderstaande video leggen we je uit hoe krankzinnig deze elektrische auto is.

Toyota Urban SUV

De Japanners toonden ons eerder de Urban SUV Concept. Een studiemodel van de compacte, volledig elektrische SUV die het merk dit jaar zal onthullen. De EV moet de strijd aangaan met elektrische auto’s zoals de Volvo EX30.

Volkswagen ID.3 GTX

Deze zomer verschijnt de Volkswagen ID.3 GTX op de markt, een hot hatch-versie van de ID.3 die 286 pk of zelfs 326 pk naar de achterwielen stuurt. Het uiterlijk ziet er daarnaast stoerder uit dan je alledaagse ID.3 en het rijbereik wordt dankzij een nieuwe 79 kWh-accu geschat op zo’n 600 kilometer.

Renault 5

Een compacte EV met een retro-ontwerp dat bij velen in de smaak valt. Inmiddels heb je de Renault 5, die binnenkort in de showroom staat, vast al gezien. Zo niet, check dan onderstaande video van de B-segmenter.

Alpine A290

De nieuwe Alpine A290 lijkt sterk op de Renault 5, maar zoals het een echte Alpine betaamt, ligt de nadruk op sportiviteit. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma ging al driftend over het ijs met de hagelnieuwe EV.

Citroën ë-C3 Aircross

Eerder dit jaar maakten we kennis met de Citroën ë-C3. Een compacte EV met een zeer laag prijskaartje. Binnenkort volgt de grotere Citroën ë-C3 Aircross. Nog altijd een betaalbare elektrische auto, maar nu met plek voor maar liefst zeven personen! Meer informatie over deze ruime Fransoos lees je hier.

Alfa Romeo Junior

Voor het eerst in lange tijd presenteerde Alfa Romeo recent een geheel nieuw model. Dat ging niet zonder slag of stoot. De compacte SUV was nog maar net onthuld toen de Italiaanse overheid Alfa Romeo dwong de naam aan te passen. Tijdens onze onderstaande introductievideo met de Alfa Romeo heette hij nog de Milano, inmiddels wordt hij de Junior genoemd.

Polestar 3 en 4

Polestar, in handen van het Chinese Geely, trok al zo’n anderhalf jaar geleden het doek van de 3. De bijna 5 meter lange SUV vormt het topmodel van het EV-merk. De productie is eerder dit jaar gestart en over een paar maanden worden de eerste modellen uitgeleverd.

De Polestar 4 is een lagere variant die opmerkelijk genoeg geen achterruit heeft. Het design bespreken we in bovenstaande video. Binnenkort stapt Autovisie achter het stuur van beide modellen.

Xpeng G6

Met de G6 heeft Xpeng een Tesla Model Y-concurrent in handen. De Chinese SUV is straks te krijgen met een LFP-accu met een capaciteit van 66 kWh, waarmee je tot 435 kilometer ver komt.

Wil je een grotere actieradius? Kies dan voor de 87,5 kWh-batterij, die NMC-accu is namelijk goed voor een WLTP-bereik van 550 tot 570 kilometer. Dankzij een 800 volt-boordnet is snelladen tot 280 kW mogelijk.

Fiat Panda EV

Ook van Fiat kun je een nieuwe EV verwachten. Het gaat om een elektrische Panda, die hetzelfde Smart Car-platform waar ook de betaalbare Citroën ë-C3 gebruik van maakt. Ook de elektrische Panda moet immers betaalbaar blijven. Er wordt een prijskaartje van zo’n 20.000 euro verwacht.