Prijs van de Mercedes-AMG E 53 bekend en die is… merkwaardig

Auto’s met hoge uitstootcijfers worden onverbiddelijk hard afgestraft in ons land. Die bpm-klappen zijn te ontwijken met een plug-in hybride aandrijflijn, waardoor de uitstoot op papier meevalt. Dat trucje halen de Duitsers ook uit met de nieuwe Mercedes-AMG E 53. En toch is de prijs opmerkelijk.

Dit is het voorlopige topmodel van de nieuwe E-klasse. Onder de kap ligt een 3,0-liter zes-in-lijn die wordt ondersteund door een 163 pk sterke elektromotor. Je misschien niet de charismatische V8-roffel van de E 63, maar deze combinatie goed voor een royale 612 pk, waarmee de Mercedes-AMG E 53 al sterker is dan de E 63 van het vorige model.

Prijs van de Mercedes-AMG E 53

Met dit vermogen sprint de sportsedan in 3,8 seconden naar 100 km/h. De station doet er 0,1 seconde langer over. Dankzij een 21 kWh-accupakket kun je zelfs tot 100 kilometer volledig elektrisch rijden. En dat komt de uitstootcijfers ten goede, waarmee Mercedes het bpm-monster kan bestrijden.

Om die reden staat de Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+, zoals het voorlopige topmodel voluit heet, nu voor 113.671 euro in de prijslijst. De Estate kost je zo’n 2.600 euro meer. Voor een Audi RS 6 – weliswaar iets ouder, maar met vergelijkbaar vermogen – betaal je ruim een ton meer.

E 53 goedkoper dan C 43 met viercilinder

De Mercedes-AMG E 53 is dus helemaal niet zo gek geprijsd. Het merkwaardige is dat hij minder kost dan de AMG C 43, waaraan je minimaal 120.000 euro kwijt ben. Niet alleen is dat model kleiner en minder krachtig, ook wordt hij met een viercilinder geleverd. En die aandrijflijn levert meer ergernis dan emotie op, zo ondervond Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma eerder.