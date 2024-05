Deel dit: Share App Mail Tweet

Let op: ProRail plaatst nu flitsers en de boetes zijn niet mals

Zeg eens eerlijk: steek jij af en toe een spoorweg over terwijl de lichten al (of nog) knipperen en de bellen luid klingelen? Dat kun je in het vervolg beter niet meer doen. Niet alleen is het gevaarlijk, ook is ProRail dat gedrag helemaal zat. Als noodoplossing plaatst de spoorwegbeheerder nu flitsers die je een behoorlijke boete kunnen opleveren.

In Nederland zeuren we vaak om de hoge boetebedragen. Zo moet je 150 euro aftikken als je 15 km/h te snel rijdt op de snelweg. Een behoorlijke som geld voor een kleine overtreding. Twee maanden geleden zijn de boetebedragen nog flink gestegen, waardoor je inmiddels 420 euro mag aftikken als je betrapt wordt met een telefoon in je handen. Toch vinden velen hoge boetes terecht voor dergelijke overtredingen die een direct gevaar vormen, zoals appen achter het stuur en door rood rijden.

ProRail plaatst flitsers bij spoorbomen als extra maatregel

Volgens ProRail kan het negeren van spoorbomen ook aan dat rijtje worden toegevoegd. “Dit gedrag is levensgevaarlijk”, zo zegt ProRail-woordvoerder Mirjam de Witte over mensen die alvast oversteken als de lichten nog niet zijn gedoofd en de spoorbomen pas voor deels omhoog zijn. “Er kan van de andere kant ook nog een trein komen.”

“We doen al zoveel”, vertelt ze aan De Telegraaf. “We hebben die lichten, we hebben het geluid, we hebben de spoorbomen, we hebben de borden en nog vertonen mensen dit gevaarlijke gedrag.” Om die reden voerde de spoorwegbeheerder de afgelopen tijd een test uit met vier flitsers in Bussum. Die constateerden maar liefst 350 overtredingen per week. Een behoorlijk aantal overtredingen, waardoor de flitsercamera’s nu ook echt in werking treden.

Zo hoog is boete van flitspaal bij spoorboom

Word je betrapt, dan kun je een boete van 300 euro verwachten. Brom- en snorfietsers geldt een boetebedrag van 210 euro. Verkeersdeelnemers zonder kenteken, fietsers en voetgangers bijvoorbeeld, gaan nog vrijuit, al worden zij af en toe ook door boa’s gecontroleerd. Binnenkort komen er meer flitsers. In totaal zal ProRail de komende tijd 40 flitscamera’s plaatsen bij de gevaarlijkste spoorwegovergangen.

Hoe werkt de flitser van ProRail? Negeer je de slagbomen of licht- en geluidssignalen, dan word je op beeld vastgelegd. Een boa in dienst van ProRail beoordeelt de beelden en zal op basis van je kenteken een boete uitschrijven. Heb je via het CJIB een boete ontvangen, dan is het mogelijk camerabeelden van je overtreding op te vragen.

Het effect is merkbaar, zo zegt ProRail. Bij een eerdere proef met flitsers in Hilversum nam het aantal overtredingen in 2,5 jaar tijd met bijna 60 procent af. Tegelijkertijd leverde het een flinke som geld op. In die periode werden er maar liefst 2.650 mensen op de bon geslingerd.