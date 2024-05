Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Ford Bronco eindelijk in Nederland

De Ford Bronco heeft eindelijk officieel de oversteek gemaakt naar Europa. Zoals verwacht is het prijskaartje even slikken, maar met een duik in de prijslijst fantaseren we graag even over het samenstellen van onze ideale Bronco.

Jeep heeft met de Wrangler een waar icoon in huis. Dat wilde Ford ook wel. Er was bovendien nog wat productiecapaciteit over in de Ranger-fabriek en één en één was twee. Het resultaat is wat ons betreft zeer geslaagd. De nieuwe Bronco heeft stijlkenmerken van met name het eerste model uit 1966, zonder dat de retrostyling er te dik bovenop ligt. Vorig jaar konden we ermee rijden, maar vervolgens was het nog wachten op de officiële oversteek naar de Europese markt. Nu is het dan zo ver.

Motoren Ford Bronco

Het Nederlandse motorenaanbod is lekker overzichtelijk. Alleen de kleinste motor maakt de oversteek. Maar alles is relatief: die kleinste motor is nog steeds een 2,7-liter V6 met 246 kW (335 pk). Via een tientrapsautomaat wordt het vermogen op alle vier de wielen overgebracht.

Uitrustingen Ford Bronco

Van de zeven reguliere uitvoeringen van de Ford Bronco zijn er slechts twee officieel leverbaar in Nederland. Dat zijn de Outer Banks en de Badlands. Beide behoren tot de hogere uitrustingsniveaus, waarbij de Badlands wat meer nadruk legt op offroad rijden. Dat betekent dat de Bronco in Nederland standaard rijk is uitgerust. Slechts enkele highlights: 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, stoelverwarming voorin, keyless entry & start, 8-inch digitaal instrumentarium, 12-inch centraal touchscreen met uitgebreid infotainment en volop USB- en (andere) stroomaansluitingen. De gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen zijn aangevuld met verschillende offroad-rijmodi. Ook bijzonder is dat dak en deuren geheel af- en uitneembaar zijn. En ja, je mag gewoon zonder deuren de weg op.

Zoals gezegd onderscheidt de Ford Bronco Badlands zich vooral met offroad-uitrustingen: 17-inch lichtmetalen wielen met offroad-banden, een offroad-onderstel met sperdifferentieel, automatisch inschakelende vierwielaandrijving, ongespoten zwarte exterieurelementen, dakrails, dorpelbescherming en nog meer offroad-assistentiesystemen.

Verder is de Ford Bronco in Nederland alleen leverbaar als vijfdeurs, waar je in de VS ook kunt kiezen voor een driedeursuitvoering.

Prijzen Ford Bronco

Deze alinea kan je beter even overslaan als je je goede humeur wilt behouden. Vóór belastingen is de Ford Bronco in Nederland leverbaar vanaf een nog best redelijke 64.301 euro. Nadat de overheid daar een flinke smak btw en – vooral – bpm bovenop gooit, zit je ineens op 153.100 euro… De Badlands zit daar met 161.100 niet heel ver boven. Laten we die dan maar nemen. Duur is de auto toch wel en uiteindelijk is hij vooral bedoeld als offroader. Dat komt bij de Badlands het beste tot uiting.

Exterieuraankleding

Standaard is de Ford Bronco maagdelijk wit. Voor 1.200 euro meerprijs heb je keuze uit zwart, donkergrijs en donkergroen. Voor 1.300 euro is er keuze uit donkerblauw, felrood en enkele wat meer originele tinten grijs en blauw. Zie de foto’s hieronder. Wij gaan voor de kleur Area 51, een grijzig lichtblauw. Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

In het interieur valt helemaal niets te kiezen: je krijgt altijd zwart leer. Een grotendeels grijs dashboard en enkele oranjebruine stiksels en accenten doorbreken het vele zwart.

Pakketten en losse opties

“Geen opties nodig”, meldt de configurator bij de volgende stap. Dat klopt op zich, de Ford Bronco is in Nederland standaard al uitgerust met bijna alles erop en eraan, zoals je hierboven kon lezen. Toch kan je daar nog wel iets aan toevoegen: een afneembare trekhaak (1.200 euro). Die vinken we maar aan, want die kan bij een Bronco goed van pas komen. Hiermee hebben we de hele optielijst wel meteen gehad.

De Ford Bronco zelf samenstellen

Met de aangevinkte carrosseriekleur en trekhaak erbij komt de prijs van onze Ford Bronco op 162.400 euro. Tja. Kost wat, maar dan heb je wel een geweldige offroader waarmee je je onderscheidt van de massa. Je kunt ook even wachten tot er occasions zijn die zonder (rest-)bpm geïmporteerd kunnen worden.

