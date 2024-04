Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Aston Martin DB12 Volante is de James Bond onder de cabrio’s

We kennen Aston Martin natuurlijk al meer dan 100 jaar en dik 75 jaar als makers van legendarische DB’s. Geweldige Gran Turismo’s. Deze DB12, die je moet zien als de opvolger van de DB11, moet die traditie uitbouwen. Want dit is wat Aston Martin een Super Tourer noemt. We testen hier de DB12 Volante, de James Bond onder de cabrio’s.

Dat is een auto die grofweg is gebaseerd op zijn voorganger, de DB11. Maar het is zeker meer dan een facelift. De DB12 is de eerste van een nieuwe generatie Aston Martins, die is ontwikkeld onder regie van de nieuwe eigenaar Lawrence Stroll, inderdaad de vader van F1 coureur Lance. Die heeft hevig geïnvesteerd en dat betekent dat alle modellen binnen een jaar vernieuwd zullen zijn.

Belangrijkste veranderingen Aston Martin DB12

Niet alleen het exterieur-design veranderde, maar ook vooral de cockpit zijn aangepakt. Dat heeft nu geen gedateerd Mercedes-infotainment meer maar een eigen, inhouse ontwikkelde software en interface. Een enorme opgave voor een klein merk als Aston Martin, maar toch van levensbelang volgens de nieuwe mannen aan het roer. “Het is in deze tijden cruciaal dat je als merk je klant met een unieke digital handshake geeft”. Daarmee geef je aan dat je altijd up-to-date bent. En als je dat niet meer dreigt te zijn, kan dit systeem over the air updates aan. Digitaal mag dan belangrijk zijn, de balans tussen fysieke knoppen en virtuele bepaalt, is ook doorslaggevend voor een goede cockpit. Het resultaat? De mooiste en best gebouwde (moderne) Aston Martin cockpit ooit.

James Bond-cabrio met kleinere motor

Een super tourer klinkt als overtreffende trap, maar waarom dan toch een kleinere motor? Voorlopig moeten we inderdaad na 25 jaar de V12 missen, maar de Aston Martin houdt de deur nog wat wazig op een kiertje en sluit een terugkeer in een andere vorm niet helemaal uit. De eerste hybride die we gaan zien we nog niet in deze DB12 maar eerst in de Valhalla supercar.

Deze DB12 volgt net als andere AM’s nog maar moet het eerst doen met de handgebouwde 4.0 liter twin turbo AMG V8, die er nu 680 pk bij 6000 min-1 en 800 Nm van 2750 min uitperst. 34 procent meer dan de V8 die in de DB11 zat.

Dat komt door, grotere turbo’s, andere nokkenasprofielen, hogere compressie en een betere koeling. De bekende achtraps ZF-automaat zorgt voor de overbrenging naar de achterwielen. De achteras heeft geen mechanisch sperdifferentieel meer maar een elektronische variant die van 0-100 procent kan sperren.

Een super tourer wat betekent dat qua rijgedrag?

Dat deze Aston Martin Gran Turismo iets meer als een sportwagen stuurt, scherper en communicatiever. Dat hebben ze gerealiseerd andere adaptieve dempers en stijvere stabi’s te monteren. De spoorbreedte voor nam 6 mm toe, achter 22 mm. Tel daarbij op de agressievere verpakking en de DB12 laat ook zien dat hij sportief gezien toch een stap verder wil gaan dan de DB11. Daarbij helpt ook de gewichtsreductie, want door de V12 overboord te zetten is deze DB12 zo’n 85 kg lichter geworden. Tel daarbij een 7 procent stijvere body en al die zaken dragen bij aan een sportievere DB12. Kortom, een nog beter afgetrainde James Bond-auto.

Wat daarbij ook helpt, is de besturing die nu meer rigide is gemonteerd voor betere en meer precieze feedback. Zelfs deze open Volante profiteert van die onderstelaanpassingen en andere verbeteringen. Aston Martin bracht de nodige verstevigingen aan om de onthoofding te compenseren, net zoals ze dat bij zijn voorgangers deden. Het prijskaartje 313.345 euro. Lees de hele test van de James Bond-cabrio in Autovisie magazine.