Deel dit: Share App Mail Tweet

Tweede Kamer wil onderzoek: bespioneren Chinese auto’s ons?

Heb je een BYD, MG of Xpeng? Dan weet Xi Jinping mogelijk dat je keihard meezingt als YMCA op de radio is. Daarom wil CDA-Kamerlid Derk Boswijk onderzoek in hoeverre Chinese auto’s ons bespioneren.

De Tweede Kamer heeft een motie hierover aangenomen, die was ingediend door Boswijk, samen met Jan Paternotte van D66 en Thom van Campen van de VDD.

Chinese auto’s een risico?

In de motie schrijft Boswijk dat “elektrische auto’s tot de meest geavanceerde consumentenelektronica behoren, met een constante datastroom op het gebied van verkeersveiligheid en entertainment”.

Hij wil dat de regering op korte termijn een analyse doet van de risico’s van elektrische auto’s voor de nationale veiligheid. En dan heeft-ie het niet over Fiats en Volkswagens, maar over EV’s van Chinese makelij.

Cyberveiligheidsaspecten

Er komen steeds meer Chinese elektrische auto’s op de Europese markt en Boswijk maakt zich zorgen over wat hij cyberveiligheidsaspecten noemt.

Met andere woorden, Boswijk is bang dat Chinese auto’s hun camera’s, sensoren en microfoons kunnen gebruiken om te spioneren voor China.

Mogelijk gebiedsverboden

De CDA’er haalt het voorbeeld aan dat Tesla’s in China niet meer in de buurt van bijvoorbeeld militaire installaties en overheidsgebouwen mogen komen, omdat ze mogelijk gebruikt kunnen worden voor spionage.

Mochten Chinese EV’s inderdaad een veiligheidsrisico blijken te zijn, dan wil Boswijk dat de regering gebiedsverboden voor die auto’s overweegt.

Amerikaanse onderzoek

Nederland is niet het enige land dat zich zorgen maakt over mogelijke spionage. Het Amerikaanse ministerie van Handel is eerder dit jaar al een onderzoek gestart.

Staatssteun Chinese auto’s

In Europa loopt overigens ook nog een ander onderzoek naar Chinese elektrische auto’s. De EU verdenkt Chinese merken ervan staatssteun te ontvangen en heeft daar inmiddels ook bewijs voor gevonden.

De Franse autofabrikanten dringen aan op sancties, zoals hogere importtarieven, maar de Duitsers willen dat juist niet. Die hebben te veel belangen in China en zijn bang voor vergeldingsacties.