Budget Rolls-Royce? Look-a-like kost nu maar 18% van de prijs

Af en toe zie je het model rijden in Nederland: de Hongqi E-HS9. De EV is dan ook niet te missen met zijn enorme snoet die doet denken aan een Rolls-Royce Cullinan. Maar hoeveel kost deze elektrische auto nu eigenlijk als occasion?

Gezien zijn uitstraling mag het geen verrassing heten dat Hongqi op het premiumsegment mikt. Dat is nog niet zo makkelijk al Chinese nieuwkomer in Europa, aangezien voor klanten merkgeschiedenis ook erg belangrijk is. Hongqi heeft wel merkgeschiedenis, maar met name in zijn thuisland.

Hongqi E-HS9 als goedkope Rolls-Royce Cullinan?

Hoewel het model sterk doet denken aan de Cullinan, staat de SUV van Rolls-Royce echt nog vele treden hoger op de premiumladder. De vergelijking komt dan ook voornamelijk door zijn design. Niet gek, want Hongqi E-HS9-ontwerper Giles Taylor stond voorheen als hoofd aan de tekentafel van Rolls-Royce.

De Hongqi E-HS9 kun je dan ook beter vergelijken als concurrent van de Duitse premiummerken. Hij mist echter de status die deze traditionele merken de afgelopen decennia hebben verworven in Europa. De Chinezen proberen daarvoor te compenseren door erg veel auto te bieden voor relatief weinig geld.

Test met de Hongqi E-HS9 als elektrische auto

Met ‘veel auto’ bedoelen we vooral een erg grote auto. Hoewel de Hongqi E-HS9 met zijn luchtvering uiterst comfortabel is, heeft de EV ‘de klant weinig extra’s te bieden ten opzichte van wat deze al kent’, zo concludeerde collega Dries van den Elzen vorig jaar in een vergelijkende test met de BMW iX.

Maar hoe diep moet je in de buidel tasten als de Chinese luxe-EV je toch heeft weten te verleiden? De goedkoopste nieuwe Hongqi E-HS9 kost je 69.995 euro. Daarvoor koop je de instapper van de Rolls-Royce Cullinan-look-a-like met een beperkte actieradius van 396 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Occasion-prijs van de Hongqi E-HS9 vergeleken met Rolls-Royce

Als je voor de goedkoopste occasion van ons land gaat, zul je toch wel goedkoper uit zijn? Ja, maar het scheelt slechts vijf tientjes. Dat is echter een Executive-uitvoering die je op papier 465 kilometer ver brengt. De 7-zitter komt uit 2023 en heeft nu al 40.779 kilometer gereden.

De elektrische auto staat te koop voor 69.945 euro. De occasion is daarmee zo’n 10.000 euro goedkoper dan een nieuwe Hongqi E-HS9 in de Executive-uitvoering.

Laten we dat voor de lol nog even vergelijken met de goedkoopste Rolls-Royce Cullinan op Gaspedaal.nl. Daarvoor betaal je 379.950 euro. De Hongqi-occasion kost slechts 18 procent daarvan. Uiteraard is dit een ietwat onzinnige vergelijking. Naast het design hebben de twee immers weinig met elkaar gemeen. Zo heeft de Brit een V12 in de neus in is de luxebeleving van een totaal andere orde.