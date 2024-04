Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Tesla-versie Full Self-Driving toont zeer gevaarlijk rijgedrag

Veel Tesla-fans vertrouwen erop dat Full Self-Driving als autonoom rijsysteem in de nabije toekomst een legale werkelijkheid wordt. Elon Musk deed immers grote beloften in het verleden. Op beelden van de nieuwste testversie lijkt die toekomst echter nog ver weg.

Op een aantal Tesla Model X en Model S-exemplaren die zich Legacy-modellen mogen noemen, worden bètaversies van Tesla’s Full Self-Driving-systeem getest. Hoewel ook lovende woorden klonken over de werking van de nieuwste versie, verliep bij een van de gebruikers de test – vermoedelijk met versie V12.3.4 – niet vlekkeloos.

Gevaarlijk rijgedrag van Tesla die Full Self-Driving test

Hij deelde een video van zijn ervaring op Reddit. Daarin is te zien hoe de Tesla in deze modus veel te hard over een landweg rijdt. De Tesla rijdt 69 km/h waar omgerekend 56 km/h is toegestaan.

Goed, dat doen we misschien allemaal weleens. Het wordt gevaarlijker wanneer de Tesla een stopbord compleet negeert. Het is niet duidelijk of de camera’s het verkeersbord niet opmerkten, of dat het systeem het bord simpelweg als onbelangrijk beschouwde.

Full Self-Driving (nog) niet bedoeld voor autonoom rijden

Een fout van het Full Self-Driving-systeem. Tesla stelt immers op zijn site dat Full Self-Driving is voorzien van verkeerslicht- en stopbordherkenning, zij het een bètaversie. Het systeem ‘herkent stopborden en verkeerslichten en laat het voertuig vertragen en stoppen als het deze nadert, met uw actieve toezicht.’

Dat laatste is belangrijk, want hoewel de naam anders doet vermoeden, is Full Self-Driving niet bedoeld voor volledig autonoom rijden. “Het is bedoeld voor gebruik door een volledig oplettende bestuurder, die de handen aan het stuur heeft en voorbereid is om op elk moment zelf in te grijpen”, zo is op de Tesla-website te lezen. De gebruiker in de video had hier dus zelf actie moeten ondernemen.

Komt Full Self-Driving van Tesla ook naar Nederland?

Begin vorige maand is een wetsvoorstel omtrent zogenaamde Driver Control Assistance Systems goedgekeurd door het World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. Dit zou duidelijkheid moeten scheppen voor fabrikanten en de wirwar aan elkaar in de weg zittende regels over geavanceerde rijhulpsystemen weg moeten nemen.

Verwacht echter niet dat wij hier op dezelfde wijze het Full Self-Driving-systeem kunnen testen, zo schrijft AutoEvolution. Met deze nieuwe goedkeuring zijn door het systeem geïnitieerde manoeuvres in het verkeer immers nog altijd niet toegestaan, waardoor de Supervised Full Self-Driving-techniek van Tesla nog altijd niet kan worden goedgekeurd in Europa en de andere landen die de UNECE-regelgeving volgen.