Dit is hoeveel Nederlanders gemiddeld lenen voor een auto

Er is in 2023 meer geld geleend door Nederlanders dan in 2022. Gemiddeld ging de lening met 300 euro omhoog. De populairste reden om geld te lenen is de aankoop van een auto.

Volgens onze collega’s van Manners, die de cijfers van Datamonitor lenen van het financieel vergelijkingsplatform Geld.nl onderzochten, lag de gemiddelde lening in 2022 op 13.595 euro. In 2023 is dit bedrag 13.889 euro. Het gaat om persoonlijke leningen.

Mensen lenen het vaakst geld om een auto te kopen

Ruim 35 procent van de afgesloten leningen was om een auto te financieren. In 2022 was ‘slechts’ 28 procent van de leningen bedoeld om een auto aan te schaffen.

Het gemiddelde bedrag

Het gemiddelde bedrag dat voor een auto wordt geleend is 13.772 euro. Een jaar eerder was dit 13.414 euro. Een kleine stijging die logisch te verklaren is. Auto’s, zowel nieuw als occasion, zijn gemiddeld genomen duurder geworden.

Hoewel je voor dat geld niet eens de goedkoopste auto kan kopen, kan het je wel een heel eind op weg helpen om jouw droombolide te kopen.

Leningen voor campers

Overigens zijn auto’s niet de enige vierwielers waarvoor veel geld geleend wordt. Bij campers of caravans bedraagt het gemiddelde leenbedrag in 2023 21.487 euro. Dit bedrag was vorig jaar hoger, 21.600 euro. Ook het aantal leningen voor een camper of caravan daalden. Dit was in 2022 1,44 procent en in 2023 1,43 procent.

