Deel dit: Share App Mail Tweet

Xpeng werkt aan compacte, elektrische hatchback voor Europa

Het leveringsprogramma van Xpeng bestaat nu nog voornamelijk uit grotere modellen, zoals de G6, P7 en G9. Maar daar komt naar alle waarschijnlijkheid een compacte hatchback of cross-over bij, speciaal ontworpen voor Europa.

In de Zuid-Chinese miljoenenstad Guangzhou, de thuisbasis van Xpeng, spraken we met productbaas Alan Ma. “Ons SEPA 2.0-platform is behoorlijk flexibel en kan worden gebruikt voor allerlei formaten auto’s, van het A-segment tot en met het E-segment.”

Kleinere Xpeng voor Europa

Volgens Ma wordt er bij Xpeng serieus nagedacht over stationwagonmodellen en compacte hatchbacks voor de Europese markt. “Die kleinere modellen zijn al ontworpen”, laat hij zich ontvallen. Of dat betekent dat er schetsen zijn, of dat het design al is bevroren, wil Ma niet zeggen.

Brian Gu, topman van Xpeng, is voorzichtiger in zijn uitspraken, maar bevestigt indirect wel dat er aan compactere auto’s wordt gewerkt. “Voorlopig gebruiken we onze Chinese modellen ook voor de rest van de wereld”, zegt hij. “Ik vind het nog te vroeg om concreet iets te zeggen over de volgende stap.”

G6 na de zomervakantie

In Nederland levert Xpeng de P7, een sedan die qua lengte tussen de Tesla Model 3 en Model S in zit, en de G9, een grote, elektrische SUV. Na de zomervakantie komt daar de G6 bij, een cross-over met dezelfde afmetingen als de Tesla Model Y.

In China heeft Xpeng net de X9 geïntroduceerd, een reusachtige MPV van bijna 5,3 meter lang. Daarmee is-ie 40 centimeter langer dan de grootste Xpeng tot nu toe, de G9. Overigens staat in China ook de P5 nog in de prijslijst.

Mislukt marktdebuut

Met dat model hoopte Xpeng twee jaar geleden al in Nederland te debuteren, maar dat liep niet zoals gepland. De reacties vanuit de pers op de P5 waren niet mals (ook onze eigen Dries van den Elzen was er niet over te spreken), dus besloot Xpeng om zich strategisch terug te trekken.