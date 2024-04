Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen maakt minder winst door EV’s, maar verdient geld aan dit Chinese merk

Volkswagen ziet de verkoopcijfers en daarmee de winst van het eigen merk de afgelopen drie maanden dalen. Dit heeft met name te maken met de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. Het merk verdient echter wel geld aan een Chinees merk.

Dat de vraag naar elektrische auto’s terugloopt, is niets nieuws. Eind vorig jaar schroefde het Wolfsburgse merk al de productie van de ID.4 terug, ook al volgden er gewoon nieuwe ID-modellen.

Minder winst bij Volkswagen en Mercedes-Benz

De nettowinst van Volkswagen nam met meer dan een vijfde af, net als bij concurrent Mercedes-Benz. Dit komt overigens niet enkel door tegenvallende verkoopcijfers van elektrische auto’s. Mercedes zegt dat consumenten de aankoop voor een nieuwe auto uitstellen omdat ze wachten op nieuwere modellen. Daarbij zijn renteverhogingen en inflatie ook reden voor de tegenvallende winst.

Waar Mercedes geringe groei verwacht door minimale vraag naar elektrische auto’s, hoopt Volkswagen het tij te keren door dit jaar nog veel nieuwe modellen op de markt te brengen. Niet alleen onder het Volkswagen-label zelf, maar ook onder submerken. Zo kwamen gisteren nog de gefacelifte Cupra Leon en Formentor uit.

Winst bij Chinees merk Xpeng

Overigens is een daling van de verkoop van Volkswagen-producten niet enkel slecht nieuws voor Volkswagen. Het merk werkt namelijk samen met Xpeng en heeft fors in de Chinese autobouwer geïnvesteerd (een belang van 650 miljoen euro). De verkoopcijfers van Xpeng stegen juist met 6 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. De verkoop van Chinese elektrische automerken waar Volkswagen belangen in heeft, is goed voor ruim een derde van de totale verkoopcijfers van Volkswagen.

Overigens zien niet alleen Duitse fabrikanten de winst dalen. Ook bij Stellantis is minder winst gemaakt. Kortom, spannende tijden in de autowereld. Tesla-baas Elon Musk liet eerder zelfs weten dat Chinese fabrikanten de westerse concurrentie gaan vernietigen als er geen handelsbarrières worden ingesteld.

