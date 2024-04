Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische Polestar kan sneller laden dan jij kan tanken

Ja het is echt waar, deze Polestar kan net zo snel laden als jij met je benzineauto kan tanken. Het gaat om de Polestar 5, een conceptmodel van het merk, dat beschikt over XFC (Extreme Fast Charging).

Hoe snel is ‘extreme fast’? De EV kan in 10 minuten van 10 naar 80 procent laden. En dat terwijl hij niet eens een kleine accu aan boord heeft.

Polestar 5 kan sneller laden dan jij kan tanken

Het voltanken van je brandstofauto duurt gemiddeld 10 minuten. Het kan natuurlijk veel sneller, maar uit onderzoek blijkt dat bij een gemiddeld snelwegstation je zo’n 10 minuten kwijt bent aan het tanken, naar binnen lopen en wachten. In die tijd is de Polestar 5 opgeladen.

Het 77 kWh-accupakket van de Polestar 5 werd bij 10 procent opgeladen met een snelheid van 310 kW. Bij 80 procent steeg de laadsnelheid naar 370 kW. Hierdoor kan je in 10 minuten weer 320 kilometer rijden. Dat is wel iets minder dan na een gemiddelde tankbeurt, maar desondanks is het indrukwekkend hoe snel het accupakket op te laden is.

De laadcurve

Hoewel 370 kW snel is, is dat cijfer op zich niet baanbrekend. Zo laadt de Lotus Eletre, om maar een voorbeeld te noemen, haalt maximaal 350 kW aan de snellader. Een belangrijk verschil is de laadcurve. Waar deze bij veel batterijpakketten naar beneden loopt, gaat de Polestar tot de 80 procent juist sneller laden.

Daarbij is het belangrijk dat een accupakket langere periode op hoge snelheid geladen kan worden. Als een EV aan de laadpaal een hoge piek heeft, maar snel afzwakt tot een lage laadsnelheid, duurt het evengoed lang voordat de accu opgeladen is. Volgens Polestar heeft het batterijpakket met de huidige laadsnelheid de potentie om tot 100 kWh groot te worden.

De Polestar 5 wordt het volgende model van het merk dat geïntroduceerd wordt, met de 4 maakten we immers al kennis. Het uiterlijk en een deel van de specificaties is al bekend.