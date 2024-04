Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor het bpm-bedrag van de nieuwe Volkswagen Golf, kocht je ooit bijna een nieuwe

Volkswagen zet de prijslijst van de nieuwe Golf online. Het model is duurder dan ooit. Sterker nog, voor het bpm-bedrag dat je nu moet betalen bij aankoop van de hatchback, kon je ooit bijna een nieuwe Golf kopen.

De Volkswagen Golf 1 had omgerekend een prijskaartje van minimaal 7.200 euro. Al zouden we strikt genomen de prijs niet zo om kunnen rekenen. Houd je rekening met inflatie, dan vertegenwoordigt die 7.200 euro in 1974 vandaag de dag een waarde van iets meer dan 29.000 euro.

Prijs Volkswagen Golf

Desondanks is het opvallend dat je nu dik 6.000 euro kwijt bent aan BPM als je een Volkswagen Golf met 1.5 TSI (116 pk) en handgeschakelde zesbak in de Life Edition-uitvoering koopt.

De prijslijst van de nieuwe Golf begint bij net geen 35.000 euro. Voor dat bedrag krijg je eerdergenoemde aandrijflijn. Die is ook met automaat leverbaar, dan ben je minimaal 37.490 euro kwijt. De auto is dan altijd een mild-hybride, optioneel met 150 pk. Die krachtigste mild-hybride kost minimaal 41.490 euro.

Ook als plug-in hybride

Verder is de Volkswagen Golf ook als plug-in hybride leverbaar. Voor de 204 pk-versie betaal je minimaal 44.490 euro. De GTE, die goed is voor 272 pk, heeft in Nederland een prijskaartje van net geen 50.000 euro.

