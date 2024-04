Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW i3, nieuwe Volkswagen en Hongqi voor Nederland | Beursverslag Beijing Auto Show Deel 1

Autovisie is ook dit jaar weer op de Beijing Auto Show. In deel 1 nemen we je mee langs de BMW i3, nieuwe Volkswagen en Hongqi’s voor Nederland.

Hoewel veel Europese autobeurzen langzaam steeds minder populair zijn bij fabrikanten en bezoekers, is de show in China springlevend. Veel nieuwe modellen worden er getoond, ook voor Europa.

Nieuwe auto’s ook voor Nederland

Zo wist Autovisie als eerst te melden dan er twee nieuwe Hongqi’s naar Nederland komen. In de video van de Beijing Auto Show neemt Autovisie-redacteur Remco Slump je mee langs de stand van het Chinese merk.

Ook laat hij je de nieuwe Mini Aceman op de Beijing Auto Show zien. Al lekte die auto eerder al in zijn volledigheid uit.

BMW i3

Opvallend is dat BMW een elektrische versie van de BMW 3-serie, de i3, in China op de beurs toont. Of de auto ooit ook naar Europa komt, is nog onduidelijk. Al lijkt het een logisch model voor Europa.

