Schaamteloze Land Rover Defender-kloon voor spotprijs te koop

Het Chinese Great Wall Motor komt met een nieuwe terreinwagen: de Haval Raptor Hi4. Die naam doet ons denken aan de Raptor-familie van Ford, maar het design laat niets tot de verbeelding over. Het blijkt een schaamteloze kopie van de Land Rover Defender.

Dat de Chinese automarkt het niet zo nauw neemt met intellectuele eigendomsrechten, bewezen wij al toen we schreven over deze zes copycats. De Haval Raptor Hi4 is ook een goede kandidaat voor die lijst. Net als de merken Ora en Wey (die al in Europa rondrijden), is ook Haval een submerk van de Chinese autogigant Great Wall Motor. Haval focust zich op SUV’s

Design gekopieerd van de Land Rover Defender

De Haval Raptor Hi4 is zo’n SUV, al is-ie eenvoudig te verwarren met de Land Rover Defender. Niet alleen lijkt het hoekige ontwerp sprekend op dat van de iconische terreinwagen, ook lijken de afgevlakte ronde koplampen, de achterlichten en zelfs het interieur van de Land Rover-tekentafel te zijn gegrist.

De Britten zullen hier niet blij mee zijn. Maar ja, wat doe je eraan? Europese import tegengaan is wel te doen, maar de auto is bestemd voor de Chinese markt en span daar maar eens een rechtszaak aan.

Haval Raptor Hi4 voor spotprijs te koop in China

De Haval Raptor Hi4 is een plug-in hybride wordt vanaf 165.800 Chinese renminbi aangeboden, omgerekend komt dat neer op zo’n 21.400 euro. Een fractie van wat een échte Land Rover Defender daar kost.

Onder de kap tref je een 167 pk sterke 1,5-liter motor die wordt ondersteund door twee elektromotoren. De voorste elektromotor is goed voor 95 pk, terwijl de motor op de achteras maar liefst 204 pk produceert.

Volledig elektrisch bereik

De accupakketten in de Haval Raptor Hi4 zijn tussen de 19 en 27,5 kWh groot en het volledig elektrische bereik varieert tussen de 102 en 145 kilometer. Dit is gemeten volgens de niet al te nauwkeurige Chinese meetmethode. Niet dat jij hierom wakker zal liggen, want tenzij je besluit naar China te emigreren, zul jij deze spotgoedkope Land Rover Defender-kloon niet kunnen kopen.