Dit kan je aankomende zondag verwachten op Viva Italia

Het klassiekerseizoen 2024 is pas écht geopend als de grote buitenevenementen weer van start gaan, zoals op zondag 28 april Viva Italia op het Circuit Zandvoort.

Met de Italiaanse auto-industrie gaat het na jaren kwakkelen eindelijk weer de goede kant op. Ferrari en Lamborghini waren weliswaar nooit zorgenkindjes, maar Alfa Romeo, Fiat, Lancia en Maserati wel. Alle vier hadden ze last van een gebrek aan continuïteit, door een gebrek aan investeringen en een zwalkend Fiat-Chrysler-beleid. Gelukkig krijgen ze onder het grote Stellantis-concern alle kans om te groeien, met een waar modeloffensief als gevolg. Het zal de liefhebbers van Italiaanse auto’s heugen, al komen zij natuurlijk vooral naar een event als Viva Italia voor het klassieke werk.

Zondag 28 april

En dat is er op zondag 28 april genoeg, van een Lamborghini Countach 5000 QV tot een Maserati Biturbo Spyder en van een Innocenti DeTomaso tot een Lancia Fulvia Sport Zagato. De paddock en pitstraat van Zandvoort – en ongetwijfeld ook de parkeerplaatsen buiten het circuit – staan er vol mee. Als we organisator Ronald van den Broek vragen naar een highlight, dan noemt hij meteen de komst van een Pagani Huayra Roadster BC. “Die is van een particulier uit Zwitserland en komt speciaal voor Viva Italia hiernaartoe. Dat is heel bijzonder.”

Van de Huayra Roadster BC zijn slechts veertig exemplaren gebouwd. Allemaal worden ze aangedreven door een 6,0-liter twinturbo V12 met 802 pk en 1.050 Nm. Tijdens Viva Italia worden de hele dag circuitsessies gehouden, onder meer door de Ferrari Club, de Lamborghini Club en de groep Coupé Fiat Nederland. Bezoekers kunnen vrij rijden op de baan of meedoen aan een parade (kosten: 50 euro). Deelnemen aan een van de dragraces kost 25 euro. “Dat worden mooie vergelijkingen”, glimlacht Van den Broek. “Wat is nou sneller op de kwartmijl: een Ferrari of een Lamborghini?” Puristen en poetsers kunnen hun auto aanmelden voor het concours d’elegance. Dat kan vooraf online of op de dag zelf.

Tickets en prijzen Kaarten voor Viva Italia zijn te bestellen via de website, maar ook aan de deur te koop. De entree voor bezoekers vanaf 13 jaar kost online 25 euro, anders 30 euro. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar mogen voor 10 euro naar binnen (15 euro op de dag zelf). Parkeertickets kosten 16,50 euro. Ga daarvoor naar de website van Circuit Zandvoort. Wie met z’n Italiaan in de paddock wil staan, betaalt 6 euro. In samenwerking met Viva Italia kan Autovisie je tickets aanbieden met 5 euro extra korting. Gebruik code AUTOVISIE om 5 euro extra korting te krijgen op jouw entreetickets.

Een jury bepaalt dan welke Italiaan naar huis gaat met de Best of Show-award. Viva Italia opent op zondag 28 april om 9 uur ’s ochtends de deuren en sluit om 5 uur ’s middags. Twee weken later, op 12 mei, is het overigens al tijd voor de St. Paul Historic Zandvoort Trophy. Nog iets voor klassiekerliefhebbers om naar uit te kijken.

Autovisie Viva Italia

Nummer negen van Autovisie staat in het tegen van Viva Italia. Houd je van Italiaanse auto’s, dan mag je dit nummer niet missen.