Nieuwe Lamborghini Urus SE is even vergeten dat Porsche bestaat

De Italianen presenteren vol trots – hoe kan het ook anders – de nieuwe Lamborghini Urus SE. ‘De eerste plug-in hybride super-SUV’, zo schrijft het merk over de vernieuwde Urus.

Maar is dat wel zo? Lamborghini beschouwt zijn eigen creatie als eerste super-SUV met plug-in hybride-techniek, maar is voor het gemak even vergeten dat Porsche bestaat.

Lamborghini Urus SE vs. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

In Stuttgart kun je als super-SUV-liefhebber namelijk aankloppen voor deze Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Eveneens een plug-in hybride met een enorm vermogen van 739 pk, een 0 tot 100-tijd van 3,7 seconden (3,6 met het optionele GT-pakket) en een focus op zeer sportief stuurgedrag. Een plug-in hybride super-SUV die zeker niet over het hoofd gezien mag worden. Vergeet overigens ook deze brute BMW niet.

De Lamborghini Urus SE doet er qua vermogen nog een schepje bovenop. De combinatie van een 4,0-liter V8 en een 192 pk sterke elektromotor geplaatst in de versnellingsbak zorgen voor een piekvermogen van maar liefst 800 pk. Met in totaal 950 Nm leveren de Urus SE en de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid exact evenveel koppel. Als we uitgaan van de opgegeven cijfers, dan komt de Lamborghini met een sprinttijd van 3,4 seconden een tikkie sneller van z’n plek.

Lamborghini Urus SE als plug-in hybride

De topsnelheid bedraagt maar liefst 312 km/h, dat is niet alleen meer dan de 295 km/h die de Cayenne Turbo E-Hybrid maximaal haalt, maar ook meer dan de 305 km/h van de Urus S.

Wil je volledig elektrisch rijden – want dat kan nu in deze Urus – dan zul je onder de 135 km/h moeten blijven. De elektrische range bedraagt zo’n 60 kilometer dankzij het 25,9 kWh-accupakket achterin de Urus SE. Handig, dan kun je bulderen met je V8 als je je eigen straat al bent uitgereden.

Nieuw design van de Lamborghini Urus SE

De Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid is dus een geduchte tegenstander voor de nieuwe Lamborghini Urus SE en de Italiaanse bolide is dan ook niet de eerste plug-in hybride super-SUV. Wel is het nog altijd de meest uitgesproken SUV, ook nu het design is vernieuwd.

De Urus SE. (Afbeelding: Lamborghini) De Urus S. (Afbeelding: Lamborghini)

De Urus heeft een flinke neuscorrectie ondergaan. De motorkap bolt aan de voorkant verder omlaag dan voorheen en de voorbumper is daardoor anders vormgegeven. Daarnaast knijpt hij zijn ogen (lees: led-matrix koplampen) iets verder dicht. De verschillen zijn goed te zien wanneer je de Urus S en deze nieuwe Lamborghini Urus SE naast elkaar ziet.

De Urus SE. (Afbeelding: Lamborghini) De Urus S. (Afbeelding: Lamborghini)

Ook aan de achterzijde zijn er wijzigingen. Zo zien we een andere lichtsignatuur en wordt het kenteken bij de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid-concurrent lager gemonteerd dan bij de Urus S. Om de leegte op de kofferbakklep te compenseren is er een nieuw rooster tussen en onder de achterlichten geplaatst.