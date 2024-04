Deel dit: Share App Mail Tweet

3 heerlijke oer-Hollandse cabrio’s voor Koningsdag

Tijdens Koningsdag, 27 april, is het altijd maar de vraag of de zon hoog aan de hemel staat, of dat je met een paraplu op pad moet. De Nederlandse lente gaat momenteel alle kanten op. Kies je het goede moment uit, dan kan je dit weekend met je oer-Hollandse cabrio op pad te gaan!

Veel automerken hebben we niet in Nederland, al is er natuurlijk een aantal legendarische. Zodoende vindt Autovisie drie leuke dakloze auto’s van Nederlandse makelij.

Omdat het weer aankomende Koningsdag ineens om kan slaan, kan bij al deze cabrio’s het dak dicht. Maar dat wil je het liefst niet. Verwarming aan en rijden maar!

1. Spyker C8 Spyder

De Spyker C8 Spyder is onder liefhebbers wellicht een van de bekendste oer-Hollandse cabrio’s en is perfect geschikt voor Koningsdag. De auto is geassembleerd in Zeewolde en het fraaie design komt van Maarten de Bruijn.

De aandrijflijn komt uit de stal van Audi en beschikt over acht cilinders. De slaginhoud van het motorblok is 4,0 of 4,2 liter. Vermogens lopen van 406 tot 629 pk. Door zijn opvallende design en – origineel geleverde – oranje kleur, val je met de Spyker C8 tijdens Koningsdag sowieso op. Helemaal als je ook voor een interieur in vergelijkbare tint kiest.

2. Donkervoort D8 GTO Individual Series

Donkervoort is een oer-Hollands automerk dat auto’s – dakloze – maakt die zo puur mogelijk moeten zijn. De Lelystadse fabrikant heeft daarom zo min mogelijk elektronische hulpmiddelen als ESP en stuurbekrachtiging aan boord. Hiermee wordt ook het nodige gewicht bespaard.

Zo is er de Donkervoort D8 GTO Individual Series. De auto weegt slechts 700 kilogram en heeft 435 pk en 570 Nm sterke 2,5-liter vijfcilinder van Audi aan boord. Door zijn lage gewicht en hoge vermogen sprint de oer-Hollandse cabrio in 2,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Autovisie dook in de prijslijst van de Donkervoort D8 GTO Individual Series en berekent in dit artikel wat de auto kost.

3. Daf YA-66

Een Donkervoort en een Spyker zijn slechts voor enkele liefhebbers weggelegd. Wanneer je deze Koningsdag toch in een oer-Hollandse cabrio wil rijden, maar je geen exorbitant budget hebt, kan je kiezen voor een Daf YA-66 Cabriolet.

De auto heeft een viercilinder van Renault onder de kap met een slagvolume van 1108 cc. De krachtbron levert 53 pk en haalt een topsnelheid van 115 kilometer per uur.

De Daf YA-66 werd gebruikt door de landmacht en Koninklijke Marechaussee. Een echt capabel legervoertuig is de DAF echter niet. De oer-Hollandse cabrio beschikt niet over vierwielaandrijving, heeft geen indrukwekkende bodemspeling en is daarom geen echte terreinwagen. Desondanks is het een leuke betaalbare oldtimer die superleuk is voor Koningsdag. Hij biedt een vergelijkbare ervaring als bijvoorbeeld een Mehari, en is met zo’n 1200 geproduceerde exemplaren ook redelijk zeldzaam.