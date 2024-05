Deel dit: Share App Mail Tweet

Zelfverzekerde Norris verwacht nu meer zeges in Formule 1

Voor Lando Norris was zijn eerste overwinning in de Formule 1 een enorme opluchting, maar geen verrassing. “Aan het begin van het jaar zei ik al dat wij races konden winnen. Veel mensen twijfelden daaraan, maar ik was vol vertrouwen. Ik wist dat mijn tijd zou komen”, zei de Brit van McLaren tijdens de persconferentie van de FIA na afloop van de Grote Prijs van Miami.

Norris was al vijftien keer op het podium geëindigd, maar pas in zijn 110e grand prix betrad hij de hoogste trede. “Het team van McLaren verdient alle lof, want er is ontzettend hard gewerkt in de fabriek om de auto sneller te maken. Ik ben er vrij zeker van dat dit het begin is van meer overwinningen”, zei Norris.

De 24-jarige Brit werd nog eens herinnerd aan de Grote Prijs van Rusland in 2021, toen hij op weg was naar zijn eerste zege, maar ervoor koos in een late regenbui op slicks te blijven rijden. Met als gevolg dat hij in de slotfase links en rechts werd ingehaald door coureurs die naar regenbanden waren gewisseld.

Overwinning misgelopen

“Ik heb daar mogelijk een overwinning misgelopen, maar ik heb toen zelf ook dingen niet goed gedaan. Ik weet dat veel mensen eraan twijfelden of ik ooit een race zou winnen en de druk aan zou kunnen van een race leiden met Max Verstappen vlak achter me. Zelfs na de vorige race in China, waar ik inderdaad ook een fout maakte, heb ik dat weer gehoord. Maar dit jaar is toch echt anders. Ik voel me zelfverzekerder dan ooit. Ik kan me veel beter concentreren op mijn taken en heb veel van mijn zwakke punten verbeterd. Ik doe het goed, ik ben snel.”

Teambaas Andrea Stella prees Norris uitgebreid voor zijn “volwassen racemanagement” tijdens de Grote Prijs van Miami. “De snelheid die hij ontwikkelde toen hij na de pitstops van de coureurs voor hem aan de leiding kwam, was ongelooflijk. Hij haalde het beste uit de auto. Voor mij is het bewijs geleverd: als we Lando het juiste materiaal geven, kan hij het afmaken.”

