Deze hot hatch-occasion is sportief, betrouwbaar en spotgoedkoop

Een leuke stuurmansauto voor weinig geld, kan dat nog? Jazeker! De Fiat Panda 100HP is het levende bewijs. De hot hatch pik je voor weinig geld op als occasion en is de afgelopen jaren ook nog eens zeer betrouwbaar gebleken.

De Fiat Panda 100HP is een vaak vergeten model, maar uitermate geschikte occasion voor jonge autofanaten. De Italiaan is zeer betaalbaar, deugdelijk en lekker zuinig. Niet alleen heeft hij meer vermogen dan de standaard Panda, ook staat de 100HP lager op zijn wielen en heeft hij stoerdere bumpers, schijfremmen rondom en getint glas op de achterruiten.

Motor in de Fiat Panda 100HP

Onder de kap ligt een 1,4-liter viercilinder gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De modelnaam verraadt al hoeveel vermogen je daarvan kan verwachten. 100 pk klinkt niet als heel veel, maar door zijn lage gewicht van slechts 950 kilo voelt hij vlot genoeg. Dat ondervonden wij recent toen wij de budget-hot hatch in deze occasiontest aan de tand voelden.

Met Italiaanse occasion sprint je in een bescheiden 9,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 185 km/h. Geen wereldse prestaties, maar het directe en enthousiasmerende stuurgedrag maakt een hoop goed. Bovendien is de Fiat Panda 100HP de laatste jaren erg betrouwbaar gebleken en bovendien verbruikt de hot hatch gemiddeld nog geen 1 op 15. Trap je stevig door, dan stijgt het verbruik uiteraard wel.

Aandachtspunten bij een Fiat Panda 100HP-occasion

Natuurlijk zijn wel enkele punten om op te letten als je naar een 100HP speurt. Zo willen de achterste schokdempers en de toplagers nog weleens versleten zijn. Ga je een occasion bezichtigen, let dan ook op eventuele roestvorming. Buiten dat is het een deugdelijk autootje gebleken.

De 100HP is tussen 2006 en 2011 gemaakt en kostte destijds slechts 14.000 euro. Dat waren nog eens tijden. Nu vind je de hot hatch op verkoopsite Gaspedaal.nl al vanaf zo’n 3.000 euro als occasion.

Autovisie test de Fiat Panda 100HP

In onderstaande video nemen wij zelf de proef op de som en kijken we hoe leuk de Fiat Panda 100HP is. We vergelijken hem met een andere budget-hot hatch: de Suzuki Swift Sport. Liever wat anders? Overweeg dan deze potente Mini voor nog geen 5.000 euro of dit Duitse sportmodel die iedereen vergeet.