Verstappen is blij voor GP-winnaar Norris in Miami

Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats in de Grote Prijs van Miami. De 26-jarige wereldkampioen zei na de race blij te zijn voor de Brit Lando Norris die zijn eerste GP-zege in de Formule 1 pakte. “Het zat er al een poosje aan te komen en het gaat zeker niet zijn laatste overwinning zijn”, zei Verstappen in het interview op de baan.

Verstappen reageerde laconiek op de vraag hoe het voelde om verslagen te zijn. “Je wint en je verliest. Daar zijn we allemaal aan gewend in het racen. Vandaag was lastig. Op de mediumbanden konden we al niet wegrijden zoals we anders doen. Op de harde band hadden zij meer snelheid en vooral Lando vloog. Als dit een mindere dag is, dan neem ik genoegen met de tweede plaats.”

Over zijn eigen Red Bull was Verstappen in Miami niet helemaal tevreden. “We hadden weinig grip. Dat is iets waar we achter moeten komen. McLaren kwam met een upgrade, dus we hebben werk aan de winkel. Dit was niet ons sterkste weekend. We gaan dat analyseren en komen sterker terug.”

Verstappen kwam bij Viaplay nog even terug op de start van de race, waar zijn racewagen op een haar werd gemist door teamgenoot Sergio Pérez die rechtdoor schoot in de eerste bocht. “Dat scheelde heel weinig. Hij remde vijftig meter later dan iedereen. Gelukkig is niets gebeurd, dat had heel anders kunnen aflopen.”

ANP