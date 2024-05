Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris uitzinnig na ‘eindelijk’ eerste GP-zege in Formule 1

Lando Norris was “uitzinnig van geluk” met zijn eerste GP-zege in de Formule 1. “Het werd tijd hè”, zei de 24-jarige Brit van McLaren in het interview op de baan na zijn overwinning op het Miami International Autodrome. “Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het me gelukt.”

Voor Norris was het zijn 110e race in de Formule 1. Hij was eerder acht keer tweede geworden en zeven keer derde. “Ik ben zo blij voor het team. Het was een zware race, maar ik sta eindelijk bovenaan en ben dolgelukkig.”

Norris profiteerde van een situatie met de safetycar, waardoor hij een pitstop kon maken, terwijl de andere auto’s al langzamer reden. Norris kon daarna weer zijn plaats als eerste achter de safetycar innemen. Na de herstart liet hij zien dat hij ook de snelste was. “Het hele weekend was de auto goed”, zei Norris. “Ik wist vrijdag dat ik de snelheid had en maakte een paar foutjes. Vandaag kreeg ik het voor elkaar en het team had de perfecte strategie.”

ANP