Norris troeft in Miami Verstappen af en boekt eerste GP-zege

Max Verstappen heeft de zege in de Grote Prijs van Miami in de Formule 1 aan de Brit Lando Norris moeten laten. De 24-jarige McLaren-coureur heeft na acht tweede en zeven derde plaatsen zijn eerste GP-zege geboekt. Verstappen eindigde in de Red Bull als tweede en Charles Leclerc werd derde in de Ferrari.

Voor McLaren betekent het de eerste overwinning in een grand prix sinds Daniel Ricciardo in 2021 op het circuit van Monza won. Toen eindigde Norris als tweede. Dat was destijds de eerste zege van McLaren sinds eind 2012.

Norris had voorafgaand aan het weekend updates gekregen voor zijn McLaren, maar kon daar in de sprintrace en kwalificatie in Miami nauwelijks van profiteren. Zijn sprintrace eindigde al in de eerste bocht, doordat hij van de baan werd gereden. In de kwalificatie bleef hij steken op de vijfde plaats.

ANP