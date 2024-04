Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve betrouwbare Japanse occasion koop je voor weinig

OK, je budget is bescheiden, maar je áuto, jaaa, die is wel heel belangrijk voor je. Je bent nog single en houdt van lekker sportief sturen in een auto die er ook gewoon goed uitziet. Er is ook voor vijf mille zat te koop, maar je wilt wel een occasion die je niet steeds in de steek laat. Bijvoorbeeld deze Suzuki Swift Sport.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 5.000 euro. Vind je de Suzuki Swift Sport niets? Bekijk dan de occasion van aankomende dinsdag of donderdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 5.000 euro.

Suzuki Swift Sport (2005 – 2010)

Goed, je mag zo’n Swift minder iconisch vinden dan een Coopertje en ook deze Sport is minder snel dan die Corsa, maar tòch is er heel veel voor te zeggen. In sommige opzichten, zoals dat vlakke en ver naar voren doorlopende dak lijkt hij wel wat op een Mini. Verder heeft de Swift ook best een eigenwijs uiterlijk.

Hij rijdt even goed als de twee tegenhangers, met een prima wegligging en mooi scherpe besturing. Lekkere voorstoelen, die heeft hij ook. Pluspuntje is het gewicht, zo’n 100 kg lichter dan de concurrentie, dat scheelt in prestaties, verbruik èn in de MRB. Bij een autobedrijf in Wapenveld staat een zwarte Swift Sport (2008, 169.000 km) voor 4.999 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Als typisch Japans product zijn er bij de Suzuki Swift Sport maar enkele heel kleine euveltjes bekend die wel eens voorkomen. De ruitenwissers en de richtingaanwijzers kunnen weigeren, maar ook spontaan werken. Er zit dan vocht in de stekkers van de boordcomputer, droogmaken en goed aansluiten is al wat er moet gebeuren.

Als de motor niet aanslaat, kan dat komen door een weigerachtig hoofdrelais. Dat is lastig, maar niet kostbaar. Wat ook gebeurt is dat de ring van het ABS op een voorwiel losbreekt. Dat gaat rammelen en moet worden vernieuwd.

Test occasion: Suzuki Swift Sport vs. Fiat Panda 100HP

Autovisie reed tijdens een test met twee sportieve occasions de Suzuki Swift Sport. In onderstaande video vergelijken Autovisie-redacteuren Coen Grutters en Stijn Kuster de twee hatchbacks met elkaar.