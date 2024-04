Deel dit: Share App Mail Tweet

Zien! Corvette wordt voor het eerst in 45 jaar gewassen

Voor sommigen is het wassen van de auto een hobby, anderen halen hun bolide liever snel door de wasstraat. Wat je ook doet, jouw auto ziet er waarschijnlijk beter uit dan deze Corvette C3 die ruim 45 jaar niet gewassen is.

Eerder lieten we al een Mercedes 300SD die na 18 jaar zijn eerste wasbeurt kreeg. Deze Amerikaan is nog wat viezer dan de Mercedes.

Corvette voor het eerst gewassen

Het team van WD Detailing neemt de Corvette onder handen. Het is satisfying om te zien hoe de auto schoon wordt gemaakt.

De Corvette C3 stond 45 jaar in een stalling. Hoewel het exterieur nodig gewassen moest worden, zag het interieur er nog heel goed uit. De auto komt uit 1978 en heeft net geen 2.600 kilometer op de teller.

Onder de motorkap ligt een 5,7-liter V8 die 185 pk produceert. Of de krachtbron nog werkt, is de vraag. Hoewel de auto er perfect uitziet, is hij niet rijdend in de video te zien.

Ook in Nederland kom je een Corvette C3 nog wel eens tegen. Mede omdat het een relatief betaalbare klassieker is. In Nederland kost de goedkoopste C3 18.450 euro. De prijzen lopen op tot 44.950 euro voor een occasion met 400 pk.

Uw Garage

Autovisie ging eerder op bezoek bij Frits Hoole, hij heeft een Corvette C3. In onderstaande aflevering van Uw Garage vertelt hij je alles over zijn droomauto.