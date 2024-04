Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe versie van Audi A3 gaat strijd aan met de crossover

Audi brengt het faceliftmodel van de A3 en S3 uit. Tegelijk komen ze met een Allstreet-variant die de strijd aan moet gaan met de crossover.

De Allstreet is een stoerdere iets verhoogde versie van de normale A3. Hij heeft 3 centimeter meer bodemspeling en kunststoffen afwerking. Hiermee vult hij het gat op dat de Q2 heeft achtergelaten, maar het belangrijkste nieuws is iet die Allstreet.

Facelift Audi A3

De facelift van de Audi A3 maakt de auto beter dan ooit. Met name het infotainment, het gebruiksgemak is sterk verbeterd. Wat betreft ergonomie verslaat het andere producten van de Volkswagen Groep door genoeg fysieke knoppen toe te passen in combinatie met goede infotainment.

Audi S3

Het topmodel van de gefacelifte Audi A3 is niet de RS3, maar de S3. De RS doet niet mee aan de facelift. De Audi S3 heeft 333 pk, 23 meer dan voorheen. Het koppel nam ook toe, met 20 Nm, waardoor hij in totaal 420 Nm aan trekkracht heeft. De krachtbron blijft in de basis hetzelfde en is nog steeds de 2,0-liter TFSI-motor.

Naast meer vermogen, rijdt de Audi S3 ook beter. Dit komt mede door een nieuwe torque splitter. Deze verdeelt het koppel beter over de achteras waardoor de S3 minder onderstuurd is dan zijn voorganger. Kortom, de S3 is meer een stuurmansauto geworden. De sportiefste van de facelift A3 nog wel steeds een vierwielaandrijver, het is immers een Audi.