Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe kentekens: deze combinatie kan je verwachten

De oplettende automobilist is het niet ontgaan, we zijn bijna aan het einde van de huidige kenteken-combinatie beland. Hoe gaat de nieuwe letter-en-cijfercombinatie eruitzien?

In 1898 werd in Nederland als derde land ter wereld de nationale kentekenplaat ingevoerd, Duitsland en Frankrijk waren eerder. In 1906 werd het systeem vernieuwd en moest je als bestuurder een rijbewijs en nummerbewijs hebben. Destijds werden ze nog per provincie uitgegeven.

De nieuwe kentekens

In 1951 is het provinciale kentekensysteem vervangen door een landelijk systeem. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geeft de kentekens uit. En dat is maar goed ook. Als je namelijk kan betalen voor nummerbord krijg je taferelen die je in het Midden-Oosten ziet.

Inmiddels zitten we al op kentekens die beginnen met een Z. De huidige kentekenreeks is dus bijna voorbij. Bij de RDW weten ze welke combinatie er volgt nadat het laatste X-111-XX-nummerbord is uitgegeven. Echter, dit blijft tot het eerste nieuwe nummerbord een geheim.

Desondanks is een scenario zeer waarschijnlijk. Naar verluidt krijgt het kenteken de volgorde: XXX-11-X. Waarom we dat denken? Deze nieuwe reeks kentekens zijn al te vinden bij bedrijfswagen, de zogenaamde grijze kentekens die beginnen met een V. De naam van deze reeks is sidecode 11.

De 15e De nieuwe kentekenreeks wordt alweer de 15e in de geschiedenis van de Nederlandse kentekens uitgegeven door de RDW.

Het is dus vrijwel zeker dat de RDW ook bij personenauto’s kiest voor dezelfde volgorde, maar zeker weten doen we dat niet. Verwacht wordt dat we deze zomer nog de nieuwe kentekenreeks krijgen. Dit hangt natuurlijk af van hoeveel auto’s er verkocht worden.

Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.