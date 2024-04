Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kreeg de Lamborghini Revuelto zijn eigen gezicht | Sjoerds Weetjes 397

Ga er maar aan staan, het ontwerpen van Lamborghini’s volgende supercar. Een uitdaging die Lamborghini’s designbaas ten beurt viel. Hoe tekende hij de Revuelto gedoopte supercar? Waar hield hij rekening mee? Hoe liet hij zich beïnvloeden door het verleden? Op die vragen (en meer) krijg je antwoord in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Revuelto volgt de Aventador op, die op zijn beurt in de plaats van de Murcielago kwam. Laatstgenoemde was dik tien jaar in productie. De Aventador kreeg een carrière van twaalf jaar. Hoe lang de Revuelto het modellengamma van Lamborghini aanvoert, is niet bekend.

Lamborghini Revuelto 10 jaar in productie

Vast staat dat de supercar zeker tien jaar in productie zal zijn. Tenzij Mitja een ontwerp heeft neergezet dat de liefhebbers van Lamborghini’s V12-model niet in de smaak valt. De eerste reacties op de nieuwkomer zijn in ieder geval positief, want de orderportefeuille van Lamborghini is reeds voor de komende drie jaar gevuld. De levering van de eerste sportcoupés is inmiddels van start gegaan. De kopers hebben hun order alweer enkele jaren geleden geplaatst. Denk aan minimaal twee jaar geleden.

Wat het eindresultaat van Mitja’s jarenlange tekenproces is, staat voor de lens van Sjoerds cameraman. Hij laat je de Revuelto tot in detail zien. HIj vertelt ondertussen het verhaal achter het ontwerp van de supercar. Hij belicht de designtaal van Lamborghini. Hij geeft aan hoe de motorruimte is ontstaan. Hij vertelt tevens waarom de uitlaateindstukken zo zijn geplaatst. Hij onthult tevens waarom connectiviteit voor de Revuelto zo belangrijk was. Hij laat tevens weten in welke designelementen je historische Lamborghini’s ziet.





In deze aflevering van Sjoerds Weetjes staat de Lamborghini Revuelto centraal. In alle episodes behandelt Sjoerd een specifiek onderwerp. De ene keer is dat een onderdeel, de andere keer het verhaal achter een specifieke auto. Zo werd in een van de eerdere 396 afleveringen besproken hoe de Volkswagen New Beetle tot stand kwam, hoe een concept car wordt opgebouwd, hoe DHL geld verdiende aan de Aston Martin GT12 en hoe de Audi R8 Spyder een nachtmerrie voor de designafdeling werd. Elke vrijdag om 16.00 uur verschijnt een nieuwe aflevering op Autovisie.nl en op YouTube.