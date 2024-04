Deel dit: Share App Mail Tweet

AliExpress-versie van de Tesla Cybertruck ziet er zo uit

Autovisie is op de Beijing Auto Show (zie hier het eerste beursverslag). Daar heeft de Chinese fabrikant Dongfeng een conceptcar gepresenteerd die lijkt te zijn geïnspireerd op de Tesla Cybertruck.

Soms kopiëren Chinese autofabrikanten schaamteloos het ontwerp van iconische modellen. Denk bijvoorbeeld aan deze Land Rover Defender-kloon. Bij de Dongfeng zijn de gelijkenissen subtieler.

Dongfeng geïnspireerd op Tesla Cybertruck

Toch doen het metalen plaatwerk, de grote voorruit en de schuin aflopende achterkant denken aan de Tesla Cybertruck. Ook gaat het om een volledig elektriche pick-up, met naar verluidt een 800-volt boordnet. Buiten dat is er bijzonder weinig bekend over de Chinese EV.

Wel zien we een uitklapbare tent die is gemonteerd op het laadbed. Behalve de mogelijkheid om ietwat beschut te zitten op een neergeklapte klep, ontgaat ons het praktisch nut van dit gevaarte.

Andere Dongfeng oogt als budget-BMW XM

Deze conceptcar zal mogelijk nooit het asfalt zien. Anders is dat voor Dongfeng M-Hero 917, deze Chinese SUV vertoont eveneens trekjes van de Tesla Cybertruck, maar ook van een BMW XM. Tja, je moet ervan houden. In tegenstelling tot de conceptcar waarover we in dit artikel schrijven, is deze robuust ogende SUV wél echt te koop.

Copycats op de Beijing Auto Show

We kwamen op de Beijing Auto Show naast de Chinese Tesla Cybertruck ook nog een andere copycat tegen. Maak kennis met de Beijing Auto BJ40. Op enkele Hummer-trekjes na, hebben de ontwerpers voornamelijk zitten spieken bij Jeep.

Het merk vertoonde eerder ook al creatieve armoede met de BJ80. Werk één blik op de plagiaatbak en je weet welk iconische model deze Chinees na wil doen.