Dit moet je weten voordat je met de auto naar Engeland reist

Van plan om binnenkort met de auto naar Engeland te reizen? Hier enkele tips om goed voorbereid aan je roadtrip te beginnen.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het allemaal net even anders, zeker sinds de brexit. Er is dan ook het een en ander om rekening mee te houden als je naar Engeland rijdt. Vergeet bijvoorbeeld voor vertrek niet je paspoort te pakken. Sinds Engeland uit de EU is gestapt, heb je immers aan een ID-kaart of rijbewijs niet meer genoeg.

Rijden met je eigen auto in Engeland

In Engeland rijdt men aan de linkerkant van de weg. Dat is even wennen. Ga je met je eigen auto op pad, dan zit je als bestuurder dus vlak naast de berm. Dat voelt een beetje vreemd. Let tijdens het rijden goed op je wegpositie om te voorkomen dat je per ongeluk deels op de andere weghelft dwaalt.

Verder is het met een linksgestuurde auto in het Verenigd Koninkrijk moeilijker om ander verkeer in te halen. Je kunt immers minder makkelijk langs je voorligger kijken. Daarnaast zijn drive-throughs en slagboomknoppen plots een heel gedoe. Het hebben van een bijrijder biedt uitkomst.

Rotondes in Engeland

Anders dan in Nederland, gaat het verkeer op rotondes in Engeland gaat met de klok mee. Daarbij is het vooraf aangeven van richting (tenzij je rechtdoor rijdt) verplicht.

Stickers over je koplampen

De koplampen van linksgestuurde auto’s staan zo afgesteld dat ze normaalgesproken een deel van de berm belichten. In het Verenigd Koninkrijk is dat een probleem, doordat het tegenliggers kan verblinden en dat is een verboden. Wil je geen boete riskeren, dan kun je deze koplampstickers kopen die het probleem verhelpen.

Auto huren in het Verenigd Koninkrijk

Een andere optie is het huren van een auto in Engeland. Hoewel inhalen en het bedienen van slagboompalen eenvoudiger is, vergt het rijden met een rechtsgestuurde auto op zijn beurt ook weer enige gewenning. Om het jezelf niet al te moeilijk te maken, is het verstandig om te kiezen voor een automaat. Bijkomend voordeel: een auto huren in Europa is de afgelopen jaren goedkoper geworden.

Milieuzones in Engeland

In Engeland geldt een aantal milieuzones (soms in combinatie met tol). Met name Londen is erg strikt en kent Low Emission Zones en zelfs Ultra Low Emission Zones. Een vignet kopen is niet mogelijk. Wil je met je eigen auto erdoorheen, dan moet je ontheffing aanvragen. Let op, dit kan uiterlijk twee weken van tevoren. Meer informatie hierover vind je bij de ANWB.