Kia EV5 voor Nederland en foute busjes | Beursverslag Beijing Auto Show Deel 2

Autovisie is op de Beijing Auto Show. In deel 2 nemen we je mee langs veel nieuwe auto’s waaronder de Kia EV5 die ook naar Nederland komt en een Volkswagen Jetta.

Hoewel veel Europese autobeurzen langzaam steeds minder populair zijn bij fabrikanten en bezoekers, is de show in China springlevend. Veel nieuwe modellen worden er getoond, ook voor Europa. Afgelopen donderdag kon je al deel 1 van de beurs zien.

Nieuwe auto’s voor Nederland

In deze video van de Beijing Auto Show neemt Autovisie-redacteur Remco Slump je mee langs verschillende auto’s die ook naar Nederland komen. Zo introduceert Kia de EV5. Overigens is de auto niet geheel nieuw, eerder kwamen er al per ongeluk beelden naar buiten. Verder laat hij je ook de nieuwe Lambrorghini Urus SE zien.

Opvallende verschijningen Beijing Auto Show

Zoals op iedere (Chinese) autobeurs zijn er ook opvallende verschijningen. Zo laat Dongfeng een soort Cybertruck zien en maakt het merkt Fang Cheng Bao indruk met de Super 9. Autovisie kon je vorig jaar juni als een van de eerste vertellen over het gloednieuwe luxemerk van BYD.

Andere opvallende verschijningen tijdens de Beijing Auto Show zijn de Geome Panda Mini, Stelato S9 en Avatr 12. Over al deze modellen en de Volkswagen Jetta zie je in deze video meer!