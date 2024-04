Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto is een echte Transformer en kan van jou zijn

Veilinghuis RM Sotheby’s verkoopt deze bizarre Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse uit 2015. Met Transformers-looks. En die kan van jou zijn

Een Ford Focus Cool & Sound. Een Renault Clio Night & Day. Een Volkswagen Golf Manhattan. Een Bugatti Veyron Grand Vitesse ‘Transformers’. De eerste drie auto’s vallen in de categorie ‘actiemodel’, de vierde in de categorie ‘excentrieke gril van een rijke autoverzamelaar’. Toch zijn de overeenkomsten tussen volumemodellen en verzamelaarsobjecten soms groter dan vooral leden van de laatste groep willen toegeven.

Transformer-Bugatti

Zo is de hier getoonde Bugatti uit 2014 rijkelijk voorzien van opvallende versieringen en logo’s – traditioneel middelen die automerken gebruiken om overproductie en incourante voorraadauto’s aan de m/v te brengen. Daar houden de vergelijkingen dan wel zo’n beetje op, want in alle andere opzichten is de blauw-zwarte supersportauto er een van de buitencategorie. Volgens de omschrijving is het een van de laatst gebouwde Grand Sport Vitesses.

Met een totale oplage van 92 stuks is de kans aangenaam klein dat je op de parkeerplaats van de lokale groentenjuwelier een ander exemplaar tegenkomt. De kans op een ontmoeting met een identieke Bugatti is sowieso nihil: volgens de aanbieder is dit het enige exemplaar dat in Transformers-stijl is uitgevoerd. Wat wij dan weer prima begrijpen.

Het is dan ook te hopen dat de nieuwe eigenaar net zo dol is op Transformers-robots als de vorige bezitters. In tegenstelling tot eenvoudig afföhnbare striping zijn de Transformers-beeldelementen vakkundig in het lakwerk en het interieur verwerkt. De onderhoudshistorie is overigens onberispelijk. De afgelopen negen jaar en ruim 5.000 kilometer zijn alle onderhoudsbeurten door de officiële Bugatti-dealer uitgevoerd. Handjeklap over een set kokosmatten en een trekhaak is ook supercarverkopers niet vreemd, zo blijkt: een afleverbeurt is inbegrepen en over een set (peperdure) nieuwe banden valt te onderhandelen.

Wat al dat bijzonders mag kosten, is de logische vraag. De Transformers-Bugatti wordt verkocht door middel van een gesloten bod-veiling. Dat is een nette veilinghuismanier om te zeggen ‘wat de gefortuneerde gek ervoor geeft’. Waarschijnlijk is vijftig pop in een envelop niet genoeg om de nieuwe eigenaar te worden, maar wie dit 1.200 pk sterke en 410 km/h snelle ‘actiemodel’ ziet zitten, heeft tot begin mei 2024 de tijd om zich bij RM Sotheby’s te melden.