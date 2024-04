Deel dit: Share App Mail Tweet

Oeps, beelden gelekt! Is dit de nieuwe Kia EV5 GT?

Langzaam maar zeker stijgt het aantal leuk sturende elektrische auto’s. Van Kia kennen we al de EV6 GT als sportieve EV. Ook een Kia EV5 GT is in de maak. Volgens Motor1 zijn de eerste beelden en specificaties nu al gelekt.

Tijdens het homologatieproces van de Kia EV5 GT in China zijn enkele beelden van de elektrische auto gelekt, zo stelt de Amerikaanse platform Motor1. De foto’s verschenen op de website van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie.

Is deze elektrische auto wel echt de Kia EV5 GT?

De beelden hebben echter een erg lage resolutie waardoor er weinig interessante details te bespeuren zijn. Sowieso lijkt het model niet erg af te wijken van de beelden van de standaard EV5 die we eerder zagen. Dat hoeft echter niets te zeggen, want ook de EV6 GT is tamelijk ingetogen.

Wel is achterop de elektrische auto een embleem te zien dat lijkt op de GT-badge die we kennen van de EV6 GT. Anders dan bij de badge op de EV6 GT, lijkt er nog de nodige ruimte rechts op het embleem. Wij vermoeden dan ook dat het hier niet om de Kia EV5 GT sportieve topmodel gaat, maar enkel om een GT-Line.

Elektrische stuurmansauto

Bij het Chinese ministerie staat het afgebeelde model echter te boeken als een volwaardige GT en niet een GT-Line. Maar welke is het? Motor1 vermoedt het eerste, wij het laatste. Dit mede omdat de genoemde specificaties het over een 218 pk sterke elektromotor op de vooras en een 99 pk sterke elektromotor op de achteras hebben.

Elders op het internet wordt geroepen dat de Kia EV5 GT veel meer vermogen zal krijgen. Dat lijkt ons niet onwerkelijk, gezien het grote vermogen dat de Kia EV6 GT als grotere broer en de nieuwe Hyundai Ioniq 5 N met zich meebrengen.