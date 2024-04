Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vierde in natte kwalificatie voor sprintrace in China

Max Verstappen start zaterdag in de eerste sprintrace van het seizoen in de Formule 1 vanaf de tweede startrij. Op het circuit in Shanghai kwam de regerend wereldkampioen van Red Bull in de kwalificatie in de regen tot de vierde tijd.

Verstappen moest op de natte baan met zijn ronde veel tijd toegeven op Lando Norris, die in de McLaren poleposition pakte. Hij was sneller dan Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de tweede tijd reed. Fernando Alonso was in de Aston Martin goed voor de derde tijd en staat zaterdag naast Verstappen in de startopstelling.

In de derde kwalificatiesessie kregen de coureurs te maken met een volledig natte baan en hadden ze grote moeite om de wagens recht te houden. Verstappen miste een bocht in zijn eerste snelle ronde en raakte zijn tijd kwijt door het overschrijden van de baan. Ook in de tweede ronde schoot de Red Bull-coureur in een van de laatste bochten van de baan, waardoor zijn tijd opnieuw ongeldig was. In zijn derde ronde kwam hij alsnog tot de vierde tijd op ruim twee seconden van Norris, die veel sneller dan de rest was met 1.57,940.

Tracklimits

Norris leek zijn beste ronde aanvankelijk ook kwijt te raken na het overschrijden van de ‘tracklimits’ in de laatste bocht van de ronde ervoor, maar de raceleiding gaf hem de tijd alsnog terug. Daardoor zakte Hamilton terug naar de tweede plaats. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez zette de zesde tijd neer. Sauber-coureur Zhou Guanyu uit China liet het Chinese publiek juichen met een tiende plaats in de kwalificatie.

De sprintrace is zaterdag om 05.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgt zaterdag nog de kwalificatie voor de Grote Prijs van China op zondag. De koningsklasse van de autosport is voor het eerst sinds 2019 weer op het circuit van Shanghai. De coronapandemie en de strenge eisen van de Chinese overheid verhinderden de starts van 2020 tot en met 2023.

ANP