Dit kost de Skoda Superb in Nederland, die ineens grotere actieradius heeft

Skoda maakt de prijs van de plug-in hybride Superb bekend en communiceert direct de range van de Combi. Deze blijkt fors hoger dan eerst gedacht werd.

Een maand geleden konden we voor het eerst met de nieuwe Superb rijden. Toen liet het merk nog weten dat de elektrische actieradius van de Combi meer dan 100 kilometer was. Hoeveel exact, was nog onduidelijk.

Skoda Superb en Volkswagen Passat

Overigens gold voor de Volkswagen Passat hetzelfde. Zowel de Skoda Superb als zijn VW-broertje hebben als plug-in hybride een 25,7 kWh-accupakket waarvan 19,7 kWh bruikbaar is. De volledig elektrische range van de modellen blijkt veel groter te zijn dan 100 kilometer, ruim 30 procent meer.

Volkswagen geeft voor de Passat een elektrische actieradius van 134 kilometer op. De Skoda Superb Combi moet het op papier met een kilometer aan range minder doen.

Prijs van de Superb Combi plug-in hybride

Naast dat de definitieve actieradius van de Superb Combi bekend is, laat het merk ook de prijs weten van de plug-in. In Nederland kost de stekker-hybride minimaal 46.990 euro. Bij Volkswagen betaal je voor dezelfde aandrijflijn net geen 50 mille.

Rijden met de Skoda Superb

De prijs van de mild-hybride was al eerder bekend. Autovisie reed met die instap-Superb. In onderstaande video vertellen we je alles over de nieuwste Skoda.